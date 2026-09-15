УЕФА даде финали в Лига Европа на Букурещ и Белград, "Камп Ноу" и "Алианц Арена" домакини в ШЛ

Съседните на България Румъния и Сърбия получиха домакинства на финали в Лига Европа. УЕФА определи “Арена Национал” в Букурещ да приеме двубоя за трофея през 2028 година, а година по-късно срещата ще се състои на новия национален стадион на сърбите в Белград.

Иначе Изпълнителният комитет на УЕФА избра "Спотифай Камп Ноу“ за домакин на финала на Шампионската лига през 2029 година, предпочитайки го пред "Уембли". Президентът на Барселона Жоан Лапорта многократно бе изразявал желанието си клубът да приеме най-важния мач в европейския клубен футбол и сега тази амбиция се превръща в реалност.

В същото време финалът в ШЛ през 2028 година ще бъде на "Алианц Арена" в Мюнхен. Това обаче не е новина, защото домът на Байерн (Мюнхен) беше единственият кандидат.

От УЕФА определиха още домакините на финалите за 2028 и 2029 в Лига на конференциите, тези за Суперкупата на УЕФА за 2027 и 2028 г., както и финалите в ШЛ за жени за 2028 и 2029 г.

Определените домакини:



Шампионска лига

2028: Мюнхен Футбол Арена, Мюнхен

2029: Спотифай Камп Ноу, Барселона



Лига Европа

2028: Национал Арена, Букурещ

2029: Национален стадион Сърбия, Белград



Лига на конференциите

2028: Ювентус Стейдиъм, Торино

2029: Пушкаш Арена, Будапеща



Суперкупа на УЕФА

2027: Йохан Кройф Арена, Амстердам

2028: Астана Арена, Астана



Шампионска лига за жени

2028: Парк Олимпик Лион, Лион

2029: Национален стадион на Уелс, Кардиф

През 2029 г. се очаква „Спотифай Камп Ноу“ да бъде напълно завършен след реновацията и готов да се превърне във величествена сцена за европейския футбол. Тогава обновеното съоръжение ще има възможността да покаже на света своя нов облик. Планира се през настоящия сезон да приключат строителните дейности по третия етаж на трибуните и ВИП ложите. Следващата голяма стъпка ще бъде през лятото на 2027 г., когато ще започне монтажът на покрива – една от най-сложните части на целия проект. Поставянето на покривната конструкция ще наложи Барселона отново да се премести за няколко мача на олимпийския стадион „Монтжуик“, докато работата напредва.

За финала през 2029 г. ще е необходимо не само стадионът да бъде завършен, но и всички подходи и услуги, свързани със съоръжението, да са напълно готови. УЕФА ще намери в Барселона стадион и среда, които гарантират безпроблемното посрещане на хиляди фенове. Поради тази причина клубът приема домакинството с огромен ентусиазъм, но и с голяма отговорност. Реконструкцията на стадиона започна през май 2023 г. с полагането на първия камък.

По този начин кандидатурата на „Спотифай Камп Ноу“ надделя над другата, която се бореше за домакинството на финала през 2029 г. – „Уембли“. Легендарният лондонски стадион беше изключително сериозен съперник, но в крайна сметка УЕФА избра проекта на каталунците.

Сред факторите в полза на Барселона е огромният капацитет, който „Спотифай Камп Ноу“ ще има след завършването на реконструкцията. Стадионът ще може да побира над 100 000 зрители – капацитет, който отново ще го нареди сред най-големите футболни съоръжения в Европа.

Финалът на Шампионската лига през 2029 г. ще бъде третият такъв, който се провежда на стадиона на Барселона. Първият се състоя през 1989 г., когато Милан стана шампион след победа над Стяуа с 4:0. Десет години по-късно, през 1999 г., Манчестър Юнайтед победи Байерн (Мюнхен) с 2:1 в един от най-драматичните двубои в историята.

Три десетилетия след онази паметна вечер, новият „Спотифай Камп Ноу“ ще има възможността отново да бъде главно действащо лице във финала на най-престижния европейски турнир. Обратното броене вече започна. Целта на клуба е до 2029 г. да не останат никакви недовършени детайли и „Спотифай Камп Ноу“ да се представи пред света напълно обновен.

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