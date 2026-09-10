Реновираният “Камп Ноу” протече за ужас на журналистите

Барселона похарчи над 1 млрд. евро за реновацията на клубния си стадион “Спотифай Камп Ноу”, който беше отворен преди по-малко от година, но изглежда, че все още има какво да се подобри в състоянието му.

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По време на снощната убедителна домакинска победа на Барса с 5:1 срещу Фейенорд в Шампионската лига над стадиона се изсипа проливен дъжд, на който съоръжението не издържа. Нидерландският журналист Микос Гоука публикува кратко видео в социалните мрежи от медийната ложа на “Камп Ноу”, на което се вижда как се стига обилна вода от козирката върху местата, предназначени за журналистите. Клипът събра голяма популярност в интернет, като се появиха множество сравнения с “Олд Трафорд”, тъй като стадионът на Манчестър Юнайтед неведнъж е имал същия проблем при обилни дъждове.

Barcelona spent over €1 BILLION on the Camp Nou renovation and it still looks like Old Trafford. 🤣🤣🌧️💦 pic.twitter.com/E1KgGsx1Nm — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 9, 2026

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Снимки: Imago