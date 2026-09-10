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Реновираният “Камп Ноу” протече за ужас на журналистите

  • 10 сеп 2026 | 11:28
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Реновираният “Камп Ноу” протече за ужас на журналистите

Барселона похарчи над 1 млрд. евро за реновацията на клубния си стадион “Спотифай Камп Ноу”, който беше отворен преди по-малко от година, но изглежда, че все още има какво да се подобри в състоянието му.

Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката
Барселона не се укроти и в Шампионската лига - нова "петица" за начало на битката

По време на снощната убедителна домакинска победа на Барса с 5:1 срещу Фейенорд в Шампионската лига над стадиона се изсипа проливен дъжд, на който съоръжението не издържа. Нидерландският журналист Микос Гоука публикува кратко видео в социалните мрежи от медийната ложа на “Камп Ноу”, на което се вижда как се стига обилна вода от козирката върху местата, предназначени за журналистите. Клипът събра голяма популярност в интернет, като се появиха множество сравнения с “Олд Трафорд”, тъй като стадионът на Манчестър Юнайтед неведнъж е имал същия проблем при обилни дъждове.

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Снимки: Imago

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