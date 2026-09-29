Вихрен започна с подобрение на терена, машини влязоха в работен режим

Ръководството на Вихрен (Сандански) се зае с важен казус – състоянието на тревната настилка на стадион "Спартак". Машини вече извършват процедура по поддръжката терена. Тя включва аерация, засяване на нова трева, пясъкуване и торене, за да се осигури по-добро качество на тревната настилка в идните зимни месеци.

Ръководството на клуба избра ремонтът да бъде извършен в период, когато на отбора предстоят две поредни гостувания. Следващото домакинство на Вихрен е на 23 октомври, а дотогава тревната настилка трябва да бъде в отлично състояние.

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