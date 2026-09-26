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Наказаха тежко головата машина на Монако, следващия месец ще играе само срещу ЦСКА

  • 26 сеп 2026 | 15:47
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Наказаха тежко головата машина на Монако, следващия месец ще играе само срещу ЦСКА

Новоизгряващата звезда на Монако Парис Брунер получи тежко наказание заради празнуване на гол. Нападателят, който направи отличен старт на сезона отбелязвайки шест попадения в 7 мача, вкара и при равенството срещу Страсбург (1:1).

Докато празнуваше, той отиде пред трибуната с най-запалените фенове на съперника и показа с жест прерязване на гърло.

Заради него Брунер бе пред санкция от четири мача, но се извини на няколко пъти и в крайна сметка отнесе само две срещи. Останалите две са “условни”.

Това значи, че през следващия месец 20-годишният германец ще изиграе само един двубой на клубно ниво, този срещу ЦСКА в Лига на конференциите.

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Снимки: Imago

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