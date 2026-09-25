Никола Цолов: Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата

Българският пилот Никола Цолов заяви, че няма да се предаде до самия край и утре отново ще даде всичко от себе си във второто основно състезание на Формула 2 за Голямата награда на Азербайджан. По-рано днес той отпадна от първата надпревара и беше наказан за втората, като това го изпрати извън топ 10 на стартовата решетка.

"Животът винаги те тества. В този процес ти откриваш истината в себе си и търсиш начин да се пребориш с предизвикателството. Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата. Ще се върнем утре с вдигнати глави и ще дадем отново всичко от себе си", написа Цолов в социалните мрежи.

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Според официалните документи на ФИА за Формула, наказанието от 5 секунди на Цолов ще бъде трансформирано в загуба на три позиции на решетката и той ще започне второто състезание на 11-о място.

След като отпадна, Никола Цолов загуби и първото място в класирането на Формула 2 в полза на Рафаел Камара, като разликата между двамата е една точка в полза на бразилеца. Утрешното състезание може да бъде последно сезона, но има вероятност Формула 2 да се завърне в края на годината за последните два кръга. Ако обстановката в Близкия изток остане напрегната, сезонът може да финишира и в Имола.

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Снимки: Gettyimages