Колтън Херта няма да се връща в Индикар през 2027 година

Колтън Херта няма да се завърне в сериите Индикар през 2027 година, въпреки че вече заяви, че няма интерес към втори сезон във Формула 2, където той дебютира в началото на тази година.

Американецът беше титуляр в Индикар в период 2019-2025, като в кариерата си има девет победи и общо 20 подиума в 116 състезания. Той обаче напусна американския шампионат в преследване на мечтата си да кара във Формула 1.

Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2

Първата стъпка към сбъдването на тази мечта беше сезон във Формула 2, който Херта комбинира с тестова роля в екипа на Кадилак. Американецът вече взе участие в три свободни тренировки с най-новия отбор в световния шампионат, а очакванията са той да продължи с тази си роля и догодина.

По информация на един от най-добре запознатите журналисти в Индикар, Маршал Прует, Херта е бил потърсен от Чип Ганаси с предложение за титулярно място в Индикар догодина. Предложението обаче е било отхвърлено, тъй като Херта възнамерява да продължи да преследва мечтата си да се състезава във Формула 1 в близко бъдеще.

Colton Herta will not return to IndyCar for 2027 as he rejected an approach to drive for Chip Ganassi Racing.



The American will likely do extra FP1 sessions with Cadillac in 2026 and 2027 to get his superlicense points.



Herta is also not expected to do another year in F2 and… pic.twitter.com/uHDMK5j4xd — Cadillac F1 News (@CadillacF1News_) September 23, 2026

Така очакванията са догодина той да остане в структурата на Кадилак и да вземе участие в повече свободни тренировки. С тях американецът трябва да събере необходимите му точки, за да може да получи суперлиценз, с който да се състезава в световния шампионат.

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Снимки: Gettyimages