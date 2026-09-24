Колтън Херта няма да се връща в Индикар през 2027 година

Колтън Херта няма да се завърне в сериите Индикар през 2027 година, въпреки че вече заяви, че няма интерес към втори сезон във Формула 2, където той дебютира в началото на тази година.
Американецът беше титуляр в Индикар в период 2019-2025, като в кариерата си има девет победи и общо 20 подиума в 116 състезания. Той обаче напусна американския шампионат в преследване на мечтата си да кара във Формула 1.
Колтън Херта няма интерес към втори сезон във Формула 2
Първата стъпка към сбъдването на тази мечта беше сезон във Формула 2, който Херта комбинира с тестова роля в екипа на Кадилак. Американецът вече взе участие в три свободни тренировки с най-новия отбор в световния шампионат, а очакванията са той да продължи с тази си роля и догодина.
По информация на един от най-добре запознатите журналисти в Индикар, Маршал Прует, Херта е бил потърсен от Чип Ганаси с предложение за титулярно място в Индикар догодина. Предложението обаче е било отхвърлено, тъй като Херта възнамерява да продължи да преследва мечтата си да се състезава във Формула 1 в близко бъдеще.
Така очакванията са догодина той да остане в структурата на Кадилак и да вземе участие в повече свободни тренировки. С тях американецът трябва да събере необходимите му точки, за да може да получи суперлиценз, с който да се състезава в световния шампионат.
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Снимки: Gettyimages