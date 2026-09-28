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В Астън Мартин развяха бялото знаме и отписаха сезон 2026

  • 28 сеп 2026 | 18:07
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Тимът на Астън Мартин потвърди, че няма да въвежда повече мащабни пакети с подобрения по своя болид AMR26 през настоящата кампания във Формула 1. Новината бе съобщена от главния отговорник за представянето на пистата Майк Крак.

Базираният в Силвърстоун отбор изживява изключително тежък сезон и се намира сред аутсайдерите в колоната. С актив от едва три точки Астън Мартин заема предпоследната позиция при конструкторите, изпреварвайки единствено дебютантите от Кадилак преди финалната част от шампионата.

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Големият пакет с обновления за британския тим дебютира по-рано през годината за състезанието в Унгария и ще остане единствената сериозна промяна по колата за сезона.

„Енрико Кардиле бе категоричен, че повече няма да подготвяме голям пакет с подобрения - обясни Крак. - Въпреки това, ако получим полезни данни от аеродинамичния тунел, ще правим малки стъпки, подобно на тези на "Монца". Става дума за леки корекции по пода или дефлекторите. Ще продължим с тези дребни детайли, но мащабен пакет вече няма да има.“

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Въпреки че нововъведенията в Будапеща дадоха известен тласък в представянето, проблемите за отбора продължиха. Именно надпреварата в Унгария остава последното състезание, в което и двата болида на тима успяха да стигнат до финала.

Крак обясни колко трудно е да се направи обективна оценка на напредъка, когато съперниците също непрекъснато се развиват:

„В крайна сметка пистата просто потвърждава данните от тестовете и симулациите, направени в базата. Понякога изглежда, че си по-малко или повече конкурентоспособен, като това често се отдава директно на новите или старите компоненти. Не бива обаче да забравяме, че конкурентите, с които се сравняваме, също не стоят на едно място. Другите отбори също променят своите автомобили.“

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„Когато се съпоставяш с тях, никога не знаеш със сигурност дали те са се подобрили, или ние сме забавили темпото. Анализирането на тези фактори отнема много време и се прави във фабриката, а не на самото трасе. Затова се изисква изключително прецизен анализ“, завърши Крак.

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Снимки: Gettyimages

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