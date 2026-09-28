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Рубен Невеш: „Много е трудно друг отбор да си тръгне оттук с три точки“

  • 28 сеп 2026 | 07:24
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Рубен Невеш: „Много е трудно друг отбор да си тръгне оттук с три точки“

Рубен Невеш не се усъмни в справедливостта на португалската победа в Норвегия, в мач от втория кръг на група А4 на Лигата на нациите.

„Влязохме много добре в мача, но след първия гол допуснахме Норвегия да създаде няколко опасни положения. През второто полувреме те изравниха, но в ситуация, в която бяхме много добре позиционирани, отбелязахме за 2:1 в най-добрия възможен момент, защото те току-що бяха изравнили. След това Норвегия не създаде толкова много възможности. Доказахме също, че се развиваме в защита“, заяви халфът.

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Състезателят опита да подчертае и важността на самата победа.

„Когато играем срещу такива отбори, трябва да знаем как да страдаме. Знаехме, че ще бъде много силен двубой, има мачове, които трябва да са такива. Много е трудно друг отбор да си тръгне оттук с три точки“, каза още Невеш.

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Накрая, Рубен Невеш сподели сподели радостта от работата си с Жорже Жезуш - нещо, което вече е правил в два сезона в Ал Хилал.

„Много се идентифицирам с идеите на треньора, отлично е, че можем да разчитаме на него“, отбеляза той.

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