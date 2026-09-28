Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

Португалия победи Норвегия и се откъсна начело в групата, но, както се очакваше, пресконференцията на Жорже Жезуш беше белязана от отсъствието на Кристиано Роналдо от игра. Капитанът не напусна резервната скамейка и в края на мача не се присъедини към съотборниците си, за да благодари на феновете за подкрепата. Запитан по този въпрос, селекционерът заяви, че не е забелязал ситуацията, но ще трябва да проведе разговор.

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„Не забелязах. Забелязах след мача, вече ми зададоха няколко въпроса по този повод, само той може да отговори. Факт е, че това, че не игра днес, не означава, че не разчитам на него. Разчитам на него. Всъщност, преди мача му казах: „Няма да те пусна от началото, но по време на мача ще те включа.

Но футболът е такъв, а той този път диктуваше неща, които не смятах, че оправдават смяна на върха на атаката. Мачът не съответстваше на характеристиките на Крис, знаейки, че ни предстои мач с Дания и това не означава, че той не може да бъде първи избор в мача с Дания.

Очевидно трябва да говоря с него, нали? Но аз го познавам много добре, разбира се, португалският национален отбор е португалският национален отбор, не е същото като клуб, но за мен това не е новост. Отборът е на всички нас и той като капитан на отбора... не мога да отговоря конкретно на мислите му, само след като говоря с него“, заключи той.

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