Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

  • 28 сеп 2026 | 03:01
  • 183
  • 0
Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

Португалия победи Норвегия и се откъсна начело в групата, но, както се очакваше, пресконференцията на Жорже Жезуш беше белязана от отсъствието на Кристиано Роналдо от игра. Капитанът не напусна резервната скамейка и в края на мача не се присъедини към съотборниците си, за да благодари на феновете за подкрепата. Запитан по този въпрос, селекционерът заяви, че не е забелязал ситуацията, но ще трябва да проведе разговор.

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

„Не забелязах. Забелязах след мача, вече ми зададоха няколко въпроса по този повод, само той може да отговори. Факт е, че това, че не игра днес, не означава, че не разчитам на него. Разчитам на него. Всъщност, преди мача му казах: „Няма да те пусна от началото, но по време на мача ще те включа.

Но футболът е такъв, а той този път диктуваше неща, които не смятах, че оправдават смяна на върха на атаката. Мачът не съответстваше на характеристиките на Крис, знаейки, че ни предстои мач с Дания и това не означава, че той не може да бъде първи избор в мача с Дания.

Очевидно трябва да говоря с него, нали? Но аз го познавам много добре, разбира се, португалският национален отбор е португалският национален отбор, не е същото като клуб, но за мен това не е новост. Отборът е на всички нас и той като капитан на отбора... не мога да отговоря конкретно на мислите му, само след като говоря с него“, заключи той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

  • 27 сеп 2026 | 23:40
  • 17291
  • 96
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

  • 27 сеп 2026 | 23:50
  • 15487
  • 451
Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

  • 27 сеп 2026 | 23:55
  • 32072
  • 22
Мачът, който никой не гледа: Гибралтар и Андора вече не помнят кога за последно победиха

Мачът, който никой не гледа: Гибралтар и Андора вече не помнят кога за последно победиха

  • 27 сеп 2026 | 21:37
  • 2660
  • 7
Австрия надделя над Косово и тръгна с две от две в Лигата на нациите

Австрия надделя над Косово и тръгна с две от две в Лигата на нациите

  • 27 сеп 2026 | 21:15
  • 1905
  • 0
Нидерландия показа нов голаджия и срази сърбите на “Мала Маракана”

Нидерландия показа нов голаджия и срази сърбите на “Мала Маракана”

  • 27 сеп 2026 | 21:08
  • 12007
  • 7
Виж всички

Водещи Новини

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

  • 27 сеп 2026 | 23:40
  • 17291
  • 96
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

  • 27 сеп 2026 | 23:50
  • 15487
  • 451
Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 15316
  • 17
Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

Вторият кръг в Лигата на нациите започна с осем мача

  • 27 сеп 2026 | 23:55
  • 32072
  • 22
12 неделни гола във Втора лига

12 неделни гола във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 22:06
  • 61878
  • 24
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 26210
  • 18