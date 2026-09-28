Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Португалия

Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

  • 28 сеп 2026 | 07:41
  • 736
  • 0
Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

След като беше титуляр при победата над Уелс (1:0), Кристиано Роналдо дори не напусна резервната скамейка в Норвегия (2:1) и предизвика полемика, като не се присъедини към отбора, за да благодари на португалските фенове, присъстващи в Осло. Тази тема беше широко обсъждана на пресконференцията на Жорже Жезуш.

Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията
Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

Както обикновено след мачовете на националния отбор, капитанът използва социалните мрежи, за да остави кратко съобщение, но за разлика от срещата на „Алваладе“, този път не беше отделна публикация, а само „история“ в Инстаграм.

„VAMOS!“, написа той с емоджи на огън, споделяйки публикацията на официалния акаунт на Португалия относно резултата на стадион „Улевал“. Съобщението беше малко по-кратко от предишното. „Първата стъпка е направена. Хайде, Португалия“, написа той миналия четвъртък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Национални отбори

Млад грузинец ще свири България - Естония

Млад грузинец ще свири България - Естония

  • 27 сеп 2026 | 16:33
  • 1366
  • 2
Емил Ценов: Разполагаме с повече класа от Естония, феновете да ни подкрепят

Емил Ценов: Разполагаме с повече класа от Естония, феновете да ни подкрепят

  • 26 сеп 2026 | 21:50
  • 1701
  • 16
Груев: Няма какво да мрънкаме, нивото ни е Лига С, но нещата бързо могат да се обърнат

Груев: Няма какво да мрънкаме, нивото ни е Лига С, но нещата бързо могат да се обърнат

  • 26 сеп 2026 | 21:45
  • 14081
  • 40
Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

Чандъров: Не виждах как ще ни отбележат, първият им гол беше с четири рикошета

  • 26 сеп 2026 | 21:32
  • 8172
  • 19
Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

Димитров: Не изпълним ли целта, си тръгвам без да ме гонят, правим трагедии от една загуба

  • 26 сеп 2026 | 21:13
  • 35450
  • 472
Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

Викове "Оставка" след загубата от Люксембург

  • 26 сеп 2026 | 21:00
  • 27629
  • 86
Виж всички

Водещи Новини

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

Германия на Клоп се сгромоляса у дома срещу Гърция

  • 27 сеп 2026 | 23:40
  • 37436
  • 127
Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

Роналдо така и не влезе, но Португалия се справи с бойката Норвегия въпреки супер гол на Холанд

  • 27 сеп 2026 | 23:50
  • 31223
  • 455
Берое грабна трите точки в битката с Янтра

Берое грабна трите точки в битката с Янтра

  • 27 сеп 2026 | 18:21
  • 20961
  • 17
Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

Опит номер две за Манчини, Зидан посяга към нова победа и още шест мача тази вечер в Лигата на нациите

  • 28 сеп 2026 | 07:52
  • 530
  • 0
12 неделни гола във Втора лига

12 неделни гола във Втора лига

  • 27 сеп 2026 | 22:06
  • 65600
  • 26
Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

Лудогорец тръгна с класика при Йовичевич, четирима от новите с първи минути за "орлите"

  • 27 сеп 2026 | 17:53
  • 31134
  • 18