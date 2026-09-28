Роналдо с необичайно тиха реакция след успеха на Португалия

След като беше титуляр при победата над Уелс (1:0), Кристиано Роналдо дори не напусна резервната скамейка в Норвегия (2:1) и предизвика полемика, като не се присъедини към отбора, за да благодари на португалските фенове, присъстващи в Осло. Тази тема беше широко обсъждана на пресконференцията на Жорже Жезуш.

Жезус постави Роналдо във фокуса на вниманието си по време на пресконференцията

Както обикновено след мачовете на националния отбор, капитанът използва социалните мрежи, за да остави кратко съобщение, но за разлика от срещата на „Алваладе“, този път не беше отделна публикация, а само „история“ в Инстаграм.

„VAMOS!“, написа той с емоджи на огън, споделяйки публикацията на официалния акаунт на Португалия относно резултата на стадион „Улевал“. Съобщението беше малко по-кратко от предишното. „Първата стъпка е направена. Хайде, Португалия“, написа той миналия четвъртък.

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