Жоао Феликс коментира влиянието на Жорже Жезус

Португалия започна участието си в Лигата на нациите с домакинска победа над Уелс с 1:0. След мача Жоао Феликс, авторът на единствения гол в срещата и първи за ерата на Жорже Жезус начело на националния отбор, изрази задоволство от колективното представяне и похвали треньора, за когото призна, че е променил кариерата на нападателя. Двамата съвсем до скоро работиха на клубно ниво, тъй като през миналия сезон опитният наставник водеше Ал-Насър, за който играе Феликс.

„Знаехме, че няма да е лесен мач, Уелс е добър отбор. Първият мач с нов треньор винаги е труден, имахме малко време да отработим рутините на треньора, но мисля, че като цяло направихме страхотен мач и заслужаваме поздравления“, започна Феликс.

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Нападателят опита да навлезе и в конкретика за някои от характеристиките специалиста, който оглави "мореплавателите" това лято непосредствено след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико.



„Мисля, че се видя нашата динамика, много офанзивен футбол, с преса, без да оставяме противника да диша. Направихме 13 удара преди почивката, което е много за едно първо полувреме. Не си спомням да са имали чисто положение, ние имахме няколко. Това, което можете да очаквате, е това: офанзивен футбол, преса, без да оставяме противника да диша, създаване на възможности. Днес вкарахме само един, но в следващите мачове, със сигурност, ако продължим така, ще вкараме повече“, каза Феликс.

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Запитан за позицията, на която най-много обича да играе, Жоао Феликс даде приповдигнат отговор.

„Винаги съм бил себе си, винаги съм се опитвал да дам най-доброто за отбора, независимо къде играя. Както винаги съм казвал, моята позиция е тази, втори нападател. Когато е така, нещата са по-близо до това да се получат добре. Това се случи миналата година. Днес беше добър мач за целия отбор и това е мястото, където мога да помогна най-много“, каза още Феликс.

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Накрая Фелкс изказа още веднъж от възхищението си към новия селекционер на националния отбор.

„Той разбира от футбол, първо, и второ, тактиката, която използва, включва моята позиция на втори нападател. Там се появих и успях да помогна най-много на отбора. Както винаги казвам: там съм по-близо до това да помогна на отбора. Дали променя кариерата ми? Да. През последните години бях принуден да играя отляво навътре, или отдясно... Миналата година той ме постави на моята позиция и всички видяха какво мога да дам. Нека тази година да е същата. Нека нещата вървят добре и всички да видят истинското ми аз“, заключи той.

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