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Йодегор се оплака от влизане на Бернардо Силва: "Това няма място във футбола"

  • 28 сеп 2026 | 11:34
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Йодегор се оплака от влизане на Бернардо Силва: "Това няма място във футбола"

В добавеното време, докато Португалия се опитваше да удържи минимална победа с 2:1 над Норвегия, Бернардо Силва, който влезе в последните минути, извърши грубо нарушение срещу Мартин Йодегор и си навлече критики на капитана. Самият Йодегор не се сдържа. На терена той изсипа куп ругатни по адрес на Бернардо, уловени от телевизионните камери.

„Получих удар по глезена. Вероятно няма да е добре тази вечер, но се надявам да се подобри през следващите дни. Беше безразсъдно от негова страна. Просто ме събори дълго след като бях подал топката. Не разбирам какво прави“, започна той в изявление за ТВ2.

„Какво му казах? Мисля, че не трябва да говорим за това по телевизията“, отсече той, запитан дали това има връзка с миналото му в Манчестър Сити, съперничеството с Арсенал. „Трябва да попитате него. Не знам какво прави. Това няма място на футболния терен. Жалко е, че хората действат така, но такъв е животът“, добави той, разкривайки, че играчът на Реал Мадрид не се е извинил.

Бернардо Силва не разговаря с журналисти след мача, но премина през смесената зона. Когато местен журналист го попита за влизането и за това какво му е казал Йодегор след това, португалският играч изстреля една фраза на излизане: „Това е футбол, приятелю“, каза само португалският футболист.

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Снимки: Imago

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