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Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

  • 6 сеп 2026 | 13:37
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Жоао Феликс с остър тон срещу първенството в Саудитска Арабия

Ал-Насър допусна поражение с 1:2 в ключов двубой срещу Ал-Итихад, като това бе първа загуба за сезона за отбора, воден от Анге Постекоглу. Жоао Феликс, който игра пълни 90 минути в атака редом до Кристиано Роналдо, напусна терена изключително ядосан.

„Няма да говоря с вас, защото ако го направя, ще разоблича тази лига“, бяха думите на португалеца, докато преминаваше набързо през микс зоната, отказвайки да говори пред журналистите.

Португалският футболист беше крайно недоволен, но така и не посочи от какво конкретно.

Конфликтите на Ал Насър с ръководството на първенството и със Саудитския публичен инвестиционен фонд (ПИФ) не са от вчера. Първоначално ФИФА наложи на клуба забрана за осъществяване на трансфери, а по-късно дори Кристиано Роналдо отказа да играе в два мача, настоявайки да бъде уреден дълг, породен от неравностойното третиране на водещите клубове в страната.

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