Пиастри: Грешката ми в Азербайджан, беше „малко странна“

Пилотът на Макларън във Формула 1 Оскар Пиастри определи грешката си в края на Гран при на Азербайджан като „малко странна“, след като изпусна подиума в Баку.

Пиастри се движеше на трета позиция след второто рестартиране зад кола за сигурност и беше подложен на натиск от Исак Хаджар от Ред Бул, след като бе изпреварен от Макс Верстапен при първия рестарт. В опит да защити вътрешната страна на първи завой, австралиецът допусна огромно блокиране на гумите и продължи направо, като се срина от трето до 15-о място – предпоследната позиция в сгъстената колона.

Up close with the final Safety Car restart in Baku 😮‍💨#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/sY94VxvXTl — Formula 1 (@F1) September 28, 2026

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„Трябва да проверя какво се случи, защото беше малко странно да блокирам и двете предни гуми толкова внезапно - коментира Пиастри. - Не мисля, че направих нещо необичайно. Очевидно бях на различна траектория от обичайната, защото се защитавах. Не знам дали не попаднах на някаква неравност на пътя, но определено беше изненада за мен.“

„След като Макс ме изпревари, нямаше как да си върна позицията, но щеше да е интересно да видя дали мога да задържа Хаджар зад себе си. Честно казано, вероятно щеше да е трудно. Трудно е да се каже заради гумите медиум, защото бяха доста сериозно увредени, но не се чувствах толкова добре с тях, колкото със софт.“

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„Мисля, че потенциално можехме да сме четвърти. Едно е да казваш „можехме да бъдем“, а съвсем друго е къде всъщност завършваш“, добави той.

Известно е, че Пиастри изпитва затруднения през целия сезон с болидите по спецификации за 2026 г., но в Баку той се представи по-добре от съотборника си Ландо Норис. 25-годишният пилот изравни най-добрия си квалификационен резултат за сезона с трето място и можеше да запише първия си подиум от Маями насам.

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„Като цяло не бих казал, че се чувствам по-комфортно, но успях да извлека повече време за обиколка от колата - обясни той. - Успях да разбера в каква посока трябва да поема, особено с пилотирането си. Като изключим един момент в състезанието, чувствам, че това беше уикенд, много по-близо до нивото, което очаквам от себе си. От тази гледна точка беше много по-окуражаващо. Просто, разбира се, е доста болезнено, че все още нямам с какво да го докажа.“

И така, в каква точно посока е трябвало да поеме Пиастри със своето пилотиране?

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„При предишните коли, особено в състезание, карахте на 99% - обясни той. - Трябваше да пазиш гумите малко и карането на 99% беше най-бързият начин. С тези коли усещането е, че трябва да си на 101% през цялото време и щом не можеш да го направиш, просто губиш много време на обиколка. Затова казвам, че този уикенд не ми беше непременно по-комфортно, но успях да достигна тези 101% или 100% малко по-лесно.“

„Чувствам, че определено научих някои интересни неща този уикенд, които да използвам занапред, но това все още е процес на учене“, завърши австралиецът.

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Снимки: Gettyimages