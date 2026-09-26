Франко Колапинто се извини за инцидента с Пиер Гасли и Ландо Норис

Франко Колапинто поднесе извинения на съотборника си в Алпин, Пиер Гасли, и на пилота на Макларън, Ландо Норис, за това, че ги елиминира от Гран при на Азербайджан.

При рестарт след кола на сигурността, предизвикана от катастрофата на Алекс Албон, и докато и двата болида на Алпин бяха в зоната на точките, Колапинто се намираше от вътрешната страна на първия завой. Той обаче блокира тежко гумите си и се оказа „напълно извън контрол“, докато колоната се насочваше към най-тясната точка на завоя.

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Когато пилотите пред него започнаха да завиват, аржентинецът удари съотборника си Гасли и действащия шампион Норис, след което се прибра бавно в бокса, за да прекрати участието си.

След състезанието Норис призова за наказание от лишаване от състезание за пилоти, които извършват подобни действия. Стюардите наложиха на Колапинто санкция от 10 секунди, която вероятно ще бъде преобразувана в наказание на стартовата решетка за Гран при на Бахрейн, тъй като той не успя да я изтърпи.

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В размисъл за случилото се, Колапинто описа събитията и как е загубил контрол над болида си.

„Това е голяма грешка. Блокирах напълно гумите и спирачките и бях напълно извън контрол“, заяви Колапинто пред медиите.

„Няма какво повече да кажа, освен да се извиня на отбора и, разбира се, на Пиер. Екипът работи наистина усилено, за да спечели точки, а аз пропилях всичко с една голяма грешка, така че ми е тъжно за отбора.“

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„Разбира се, най-разочароващото е, че извадих от състезанието съотборника си. Това е най-тежката част. Ако направя грешка и тя засегне само мен, това е урок, който мога да науча, но когато засяга и другия болид, нещата са сериозни.“

„Това е голяма грешка, поемам пълна отговорност за нея. Трябва да си взема поука, да го приема и се надявам да продължим да работим. Говорих с Пиер, той се върна и, разбира се, е много разстроен.“

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По повод призива на Норис за наказание, пилотът на Алпин отново се извини.

„Съжалявам и на Ландо за стореното, тъй като извадих и него, не само Пиер“, каза той.

„Просто беше грешка и колата ми беше извън контрол. Не можех да направя почти нищо. Блокирах гумите веднага щом докоснах спирачките.“

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Снимки: Gettyimages