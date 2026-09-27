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Стела предупреди Колапинто за наказанието на Бриаторе

  • 27 сеп 2026 | 19:24
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Шефът на Макларън Андреа Стела предупреди пилота на Алпин Франко Колапинто, че трябва да се притеснява повече от евентуалното наказание на Флавио Бриаторе, отколкото от санкцията на ФИА.

ФИА наказа Колапинто с 5 места назад на старта в Малайзия, а Бриаторе предупреди аржентинеца, че ще има „последствия“.

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В основата на всичко е катастрофата, която направи Колапинто при рестарта в 36 обиколки в Баку, като той блокира колелата си на спиране за първия завой, удари съотборника си Пиер Гасли, който път от своя страна прати в стената световния шампион Ландо Норис. Норис призова Колапинто да бъде наказан за едно състезание и обясни, че мястото му не е във Формула 1.

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„Това е сложна материя - обясни Стела, който говори преди да стане известно решението на стюардите. - Сигурен съм, че инцидентът ще бъде разгледан и от Флавио. Не съм сигурен кой ще наложи по-тежкото наказание. Колапинто би трябвало да се притеснява от реакцията на Флавио.

„Флавио може да прости на Франко, но със сигурност няма да забрави това, което стана в Баку.“

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Снимки: Gettyimages

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