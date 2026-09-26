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Норис за Колапинто: Някои пилоти не трябва да са във Формула 1

  • 26 сеп 2026 | 18:10
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Ландо Норис отправи остри думи по адрес на Франко Колапинто, след като пилотът на Алпин принуди него и Пиер Гасли да прекратят участието си в Гран при на Азербайджан.

При рестарта след първата кола за сигурност Колапинто блокира гуми и връхлетя от вътрешната страна на първия завой, като удари своя съотборник и Норис. В резултат на сблъсъка и тримата пилоти отпаднаха от надпреварата.

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Пилотът на Макларън така или иначе преживяваше труден следобед на градската писта в Баку. Слабата скорост на правите на неговия болид MCL40 го оставяше беззащитен при атаки, а грешка на завой 1 го свлече още по-надолу в класирането, въвличайки го в битка с пилотите на Алпин в края на зоната на точките.

„Просто бях бавен – изпитвах големи трудности на правите. Видяхте колко бързо всички ме изпреварваха“, коментира Норис след състезанието.

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Ръсел: В края останах без мощност

„За мен беше невъзможно състезание от тази гледна точка и заради скоростта на правите, така че се надявам да го оправим за следващия път.“

Норис даде безкомпромисна оценка на своя колега, заявявайки, че той не заслужава мястото си на стартовата решетка и че трябва да получи наказание от едно състезание за инцидента, подобно на Ромен Грожан през 2012 г.

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„Но въпреки всичко, аз все пак допуснах грешка, а в крайна сметка просто ме извадиха от състезанието“, добави световният шампион.

„Честно казано, просто има някои пилоти, които не трябва да са във Формула 1.“

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Снимки: Gettyimages

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