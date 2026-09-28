Фабио Куартараро се раздели с личния си спонсор заради Хонда

Ред Бул ще се завърне като спонсор на Хонда в MotoGP през 2027 г., точно когато базираният в Токио отбор се готви да посрещне подкрепяния от Монстър Фабио Куартараро.

Хонда и Ред Бул постигнаха споразумение марката за енергийни напитки да се завърне като спонсор на официалния отбор на японския производител в MotoGP от следващата година. Този ход ще принуди Фабио Куартараро да прекрати дългогодишното си партньорство с Монстър.

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Пазарът преди следващия сезон беше разтърсен не само по отношение на пилотите, но и в сферата на спонсорствата, като някои ходове бяха предвидими, а други – доста по-изненадващи.

Докато Монстър все още не е решил дали да намали присъствието си в Ямаха, или напълно да изчезне от обтекателите на заводските мотоциклети М1, друга, по-неочаквана сделка ще влезе в сила през следващия сезон. Ред Бул ще се завърне като спонсор на заводския тим на Хонда в Кралския клас, както разкри GPOne..

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Предполага се, че завръщането на марката за енергийни напитки в Хонда ще има особено поразителна последица. Куартараро, който е избран да стане водещият пилот на японския производител от този момент нататък, ще бъде принуден да напусне Монстър – прекия конкурент на Ред Бул, с когото поддържа близки отношения от дебюта си в MotoGP през 2019 г. От януари французинът ще се присъедини към списъка със спортисти на Ред Бул.

Според motorsport.com, Хонда е трябвало да покрие неустойката, предвидена в договора на Куартараро с Монстър, който е бил за срок след 2026 г. Очаква се Куартараро да носи логото с червено-синия бик за първи път на новия си прототип по време на теста във Валенсия във вторника след края на шампионата през 2026 г.

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Завръщането на Ред Бул в Хонда ще стане факт след четири години пауза, след като компанията за напитки реши да спре рекламата си в HRC, като се позова на клауза в споразумението си с японския производител, която позволяваше марката енергийни напитки да прекрати партньорството, ако Марк Маркес напусне Хонда.

В края на 2023 г. многократният световен шампион постигна споразумение с Хонда да се откаже от последната година (2024) от четиригодишния си договор и се присъедини към Грезини Дукати – първа стъпка от пътешествие, което щеше да го доведе до спечелването на титлата в MotoGP с Дукати през 2025 г.

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Снимки: Gettyimages