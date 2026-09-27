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Външният министър на Аржентина се подигра на Ландо Норис след коментара на шампиона

  • 27 сеп 2026 | 14:39
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Ландо Норис не беше никак доволен от предизвикания от Франко Колапинто инцидент по време на първия рестарт на вчерашната Гран При на Азербайджан във Формула 1.

Тогава аржентинецът не прецени правилно спирането си за първия завой на уличното трасе в Баку и удари съотборника си в Алпин Пиер Гасли и Норис. И тримата напуснаха състезанието в този момент, а след финала му Норис разкритикува остро Колапинто и дори призова аржентинецът да получи забрана за участие в една надпревара.

Норис за Колапинто: Някои пилоти не трябва да са във Формула 1
Норис за Колапинто: Някои пилоти не трябва да са във Формула 1

Разбира се, този коментар на световния шампион получи отзвук в Аржентина, като в дискусията се включи и външният министър на южноамериканската страна Пабло Кирно. В своя публикация в Х Кирно припомни за удара между Норис и неговия съотборник Оскар Пиастри в Канада минала година и написа: „Да, Ландо Норис поиска наказание за пилоти, който се блъсна в Оскар Пиастри в Монреал 2025. О, не... вярно.“

Това е поредният пример как в Аржентина яростно защитават своя пилот, като често нападат неговите съперници. Не случайно в хода на уикенда в Баку шефът на Алпин Флавио Бриаторе предупреди, че ще забрани на Колапинто да говори пред аржентинските медии, ако те не оправят поведението си.

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Снимки: Gettyimages

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