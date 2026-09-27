Чеферин предупреди Италия: Политическата намеса подкопава доверието на УЕФА за Евро 2032

В УЕФА невинаги разбират какво се случва в Италия, например защо е толкова трудно да се строят нови стадиони и да се кандидатства за домакинство на голям турнир. Още по-неразбираема обаче изглежда вътрешната политическа битка срещу новоизбран с огромно мнозинство президент на футболната федерация - Джовани Малаго, който скоро може да бъде свален от власт, защото при изборите през юни не е бил нейн регистриран член. И така, заради дребни спънки, съществува риск от провал на голямата кауза. Президентът на УЕФА Александър Чеферин също иска да каже няколко думи по последните събития, защото Италия рискува да си усложни живота не само по отношение на домакинството на Европейското първенство.

Малаго рискува да загуби президентския пост, а Италианската футболна федерация (FIGC) може да бъде поставена под външно управление...

„Без да навлизам в правни тълкувания, бих искал да припомня, че не за първи път се повдига въпроса за външна намеса в дейността на футболната федерация. ФИФА и УЕФА винаги са настоявали ясно за автономията на федерациите. Надявам се компетентните органи да вземат възможно най-скоро решение, съобразено с правилата на спортния ред. Задълбочаването на институционалната криза не е от полза за никого.“

Познавахте ли Малаго и преди?

„Още от времето, когато оглавяваше Италианския олимпийски комитет. Той е сериозен човек с голяма любов към футбола, който винаги е бил в центъра на нашите разговори. Имаме отлични отношения.“

🚨CONI already considers the dismissal of Giovanni Malagò as FIGC president a CERTAINTY



Adriano Galliani COULD takeover for 2 years



IF CONI doesn’t place FIGC under commissioner, the government is READY to place CONI under commission for failure to supervise@repubblica ‼️🤮 pic.twitter.com/bfN9z3ywQV — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 24, 2026

Между вас и Малаго определено има обща визия по въпроса с Инфантино...

„Доверието в нашия спорт се основава на три стълба: единство, прозрачност и управление в услуга на мнозинството, а не на малцина. Напоследък и трите бяха потъпкани именно от онези, които се бяха заклели да ги пазят. Проектът, който разедини световния футбол, може и да е архивиран, но компрометираното доверие не е възстановено. Наша обща задача сега е да го изградим отново. Радвам се, че Италия и останалата част от европейското футболно семейство, както и някои партньори от други конфедерации, са единни, както винаги, когато е било необходимо да се защити нашата игра. Повтарям още веднъж: футболът не се продава.“

Ако FIGC бъде поставена под външно управление, какви биха били рисковете?

„Не възнамеряваме да предопределяме решенията на институциите, но независимостта на федерациите и зачитането на волята на техните членове са основни принципи в уставите на УЕФА и ФИФА и очакваме те да бъдат спазени. Вярваме, че италианските спортни институции ще намерят решение в съответствие с тези принципи в интерес на италианския и международния футбол.“

Let’s look at the BIGGER PICTURE



President Malagò is seated beside (Abodi & Buonfiglio), those who will REMOVE him as president AFTER Italy-Turkey



CONI is EXPECTED to supervise the FIGC. Should they not, then the government has no choice but to do the same towards CONI



Farce. pic.twitter.com/mkCFSoWP3G — AzzurriXtra🇮🇹 (@XtraAzzurri) September 26, 2026

Да преминем към нещо по-конкретно: свързани ли са случаят „Малаго“ и Евро 2032?

„Не възнамерявам да коментирам хипотетични сценарии. Все още не е взето никакво решение. Ще кажа само, че като съорганизатор Италия носи особена отговорност. Именно затова е важно да се запази независимостта на спортните институции. Всяка форма на политическа намеса може да подкопае доверието на УЕФА и на останалите партньори, което не би било в интерес нито на италианския футбол, нито на турнира.“

With the FIGC likely to be put under special administration, UEFA President Aleksander Ceferin warns that ‘political interference could undermine the trust of UEFA and other partners’ ahead of Euro 2032. pic.twitter.com/y2XfSS6dyN — Football Italia (@footballitalia) September 27, 2026

На 2 април, в разговор с „Гадзета“, Вие казахте на политиците: „Вместо да мислите за Габриеле Гравина, мислете за стадионите“. Променило ли се е нещо?

„Тези думи остават валидни, защото футболната инфраструктура далеч не отговаря на престижа, на който се радва вашият футбол. Въпреки това има напредък. През август цели 13 града проявиха интерес да домакинстват мачове, а обявените големи инвестиции са окуражаващ знак, че сериозността на ситуацията е осъзната и на институционално ниво. Времето обаче не работи в полза на никого от нас. Демонстрираната готовност трябва възможно най-скоро да се превърне в конкретни стъпки – единственото, което има значение за успеха.“

Политиците в Италия са виновни за случилото се, смята шефът на УЕФА

Защо Италия не успява да обнови стадионите си, както останалата част от Европа?

„Не е въпрос само на пари, а най-вече на модел. Повечето стадиони в Италия са общинска собственост, а клубовете са само наематели и следователно нямат реален интерес да инвестират в съоръжение, което не е тяхно. Към това се добавят сложни и дълги процедури, включително възможността всяко решение да бъде обжалвано в съда, така че проектите често продължават по-дълго от мандата на тези, които са ги започнали. Примерите с Ювентус, Аталанта и Удинезе показват, че когато един клуб придобие стадиона и поеме управлението му, резултатите идват сравнително бързо. Ето защо вярвам, че Евро 2032 е правилната възможност за подобряване на този модел и че Италия, в сътрудничество с публичните институции, клубовете и местните общности, ще успее да се възползва от нея.“

Чеферин: Инфраструктурата на италианския футбол е срам

Разбира се, с организирането на Евро 2032, поне веднъж не бихме имали проблеми с класирането...

„Забележката е може би малко цинична, но разбирам болката на цяла Италия след пропуснатите три поредни световни първенства. За страна с такава футболна традиция това е много тежък удар. Но от 1996 г. насам Италия не е пропускала нито едно Европейско първенство, а само преди пет години го спечели. Евро 2032 може да бъде и възможност за ново начало за националния отбор, не само за стадионите и инфраструктурата.“

Защо италианската политика винаги създава проблеми на УЕФА?

„Не бих казал, че Италия създава проблеми на УЕФА. Напротив, тя е един от стълбовете на европейския футбол със своята история, традиция и страст, а с FIGC и целия италиански спортен свят водим постоянен и конструктивен диалог.“

А случаите с Малаго и Гравина?

„Малаго и Гравина, който е първи вицепрезидент на УЕФА, са изключително способни спортни ръководители с голям опит и значително влияние в европейския спортен пейзаж. Гравина остави италианския футбол в много аспекти в по-добро състояние, отколкото го завари. FIGC излизаше от период на извънредно управление, а националният отбор – от шока след пропуснатия Мондиал. За по-малко от три години Италия стана европейски шампион на „Уембли“ и два пъти зае трето място в Лигата на нациите. Но най-голямата заслуга е това, което не се вижда на пръв поглед: системата, с всички успехи при юношеските формации и в женския футбол. Плюс спечелената кандидатура за съвместно домакинство на Евро 2032 с Турция. Футболът е такъв: един резултат може да реши съдбата на един мандат, но не може да заличи почти осем години важна работа. Времето ще покаже колко много е направил Гравина за италианския футбол.“

Между клубовете в затруднение, националния отбор в криза и политическите въпроси, съществува ли „случай Италия“ в Европа?

„Не бих го нарекъл „случай Италия“. Моментът е труден, но футболът живее на цикли. Това се е случвало и на други велики футболни нации, които след това са се завръщали по-силни. Италия има историята, таланта и уменията да направи същото. Необходими са време, стабилност и инвестиции, като се започне от стадионите и юношеските школи. Нужно е също така всеки компонент да изпълнява своята роля с професионализъм и последователност, при спазване на всички компетентни спортни и обществени институции.“

"Гадзета дело спорт"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages