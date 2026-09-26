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Световен шампион с критики към Италия и Манчини

  • 26 сеп 2026 | 18:12
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Световен шампион с критики към Италия и Манчини

Легендата на италианския футбол Джузепе Бергоми не спести критиките си към представянето на "Скуадра адзура" и към новия селекционер Роберто Манчини. „Адзурите“ бяха победени с 2:0 у дома от Белгия в първия си мач от Лигата на нациите снощи, което беляза завръщането на треньора начело на тима след напускането му през 2023 г.

Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним
Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним

Не само представянето разочарова анализатора на Sky Sport Itallia и световен шампион от 1982 г. Бергоми, но и начинът, по който отборът подходи към мача.

„Честно казано, очаквах нещо много по-различно. Можеш да загубиш, но се надявах да видя част от това, което Серия А предлага през този сезон“, заяви Бергоми. „Интер, Рома, Фрозиноне и Комо играят по определен начин, но ние не видяхме нищо от това. Всичко беше стари идеи, с Барела или Тонали, които се опитваха да подпомагат централния нападател. Толкова остаряло.

Очаквах крайните защитници да се включват и да помагат на нападателите, но вместо това подходът беше замислен по друг начин. Камбиаги беше най-острият от всички, надигра съперници няколко пъти и създаде положения за Мойс Кийн и Пио Еспозито, които принудиха вратаря да прави страхотни спасявания. Барела беше най-добрият полузащитник, но в защита изпитвахме сериозни трудности“, добави Бергоми.

„Мисля, че Манчини има своите идеи и ще му трябва време, но честно казано, очаквах да видя нещо различно още от първия мач. Серия А предлага толкова много интересни подходи, наслаждаваме се на тези мачове, всеки отбор има свой собствен стил. Тази Италия не предложи нищо от това, което виждаме в първенството“, заключи Бергоми.

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Снимки: Imago

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