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Донарума обясни как е приветствал Манчини начело на Италия

  • 25 сеп 2026 | 12:37
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Донарума обясни как е приветствал Манчини начело на Италия

Италианският национален вратар Джанлуиджи Донарума обясни съобщение, с което е приветствал завръщането на селекционера на Роберто Манчини и потвърди, че очаква с нетърпение сблъсъка с тима на Белгия от група 1 в Лига А на турнира Лига на нациите тази вечер в Рим. Когато Манчини бе обявен за нов треньор на националния отбор, президентът на Италианската футболна федерация Джовани Малаго разкри, че Донарума му е изпратил съобщение: „Благодаря Ви, това е точно нещото, което аз и отборът искахме.“

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Попитан за въпросното съобщение, вратарят първоначално отговори, че кореспонденцията с президента е личен въпрос, но добави, цитиран от football-italia.net: „С цялото ми уважение към другите треньори, поздравих президента, защото с Манчини ни свързва силна привързаност заради всичко, което преживяхме и спечелихме заедно. Така че да, щастлив съм.“

„Изключително горд съм да представям националния отбор, още повече откакто играя в чужбина, защото наистина ми липсва Италия и изпитвам силно желание да се връщам и да представям страната си на най-важните турнири“, категоричен бе Джанлуиджи Донарума, който на клубно ниво носи екипа на английския Манчестър Сити.

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Снимки: Gettyimages

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