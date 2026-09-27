Аталанта удължи договора на италиански национал

От Аталанта официално обявиха подновяването на договора на своя защитник Джорджо Скалвини до лятото на 2031 година. Така досегашното споразумение между двете страни беше удължено с три сезона.
22-годишният играч е сред най-перспективните защитници в Италия, като има девет мача за националния отбор на страната. Той е юноша именно на Аталанта, като проби в първия състав през 2021 година. Оттогава насам бранителят е изиграл 144 двубоя с осем гола и шест асистенции за родния си клуб, с който спечели Лига Европа преди две години.
“За мен Аталанта е истинско семейство. Тук наистина се чувствам като у дома си. С Аталанта направих всяка една стъпка в моето развитие от дебютите ми в Серия "А" и Европа до националния тим. Бих искал да благодаря на клуба и на семействата Перкаси и Палиука. Специално признание за Лука Перкаси, който ме гледаше как израствам от дете до позицията, в която съм в момента. Много съм горд от пътя, който споделихме, и винаги ще се опитвам да давам всичко от себе си на терена.
Това ново споразумение също така представлява всички постижения, които съм споделял с треньорите и съотборниците, които съм имал от школата чак до първия състав. Израснах и научих толкова много от всеки един от тях, а това ми помогна да стана човека и играча, който съм днес. Нашите фенове винаги са до нас и много им благодаря. Винаги се опитваме да даваме 100% и да се потим, за да се отплатим за подкрепата, която ни дават”, заяви Скалвини пред клубната телевизия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google