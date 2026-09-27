Дзаниоло отпадна от сметките на Манчини, който се отказа от още 10 играчи за гостуването на Турция

Нападателят на Удинезе Николо Дзаниоло е напуснал лагера на Италия и няма да бъде на разположение на селекционера Роберто Манчини за предстоящите мачове с Турция и Франция от Лигата на нациите, съобщиха от местната футболна федерация. Причината е мускулна травма, поради която той пропусна и домакинската загуба с 0:2 от Белгия.

Междувременно, Манчини се отказа от услугите на 10 други играчи за утрешното гостуване на Турция. Наставникът разполага със състав от 33 футболисти, но ще може да разчита само на 23 от тях за двубоя. Ето защо останалите десетима ще останат в Италия, за да се подготвят за гостуването на Франция (2 октомври) и домакинството срещу турците (5 октомври). Става въпрос за Хонест Аханор, Николо Барела, Диего Копола, Самуеле Инасио, Еди Куадио, Даниел Малдини, Джанлука Манчини, Масимо Песина, Самуеле Ричи и Мохамед Али Зома.

Il Ct Roberto Mancini divide il gruppo: 23 giocatori partiranno per Bursa, mentre 10 resteranno ad allenarsi a Coverciano in vista dei prossimi impegni di Nations League.



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Снимки: Gettyimages