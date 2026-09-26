Защо Донарума и Лукаку влязоха в сблъсък след края на Италия – Белгия

Вторият престой на Роберто Манчини начело на италианския национален отбор започна с поражение у дома от Белгия в петък вечер. След разочароващото представяне на „Стадио Олимпико“ капитанът Джанлуиджи Донарума влезе в разправия с Ромелу Лукаку.

След последния съдийски сигнал Лукаку, който е голмайстор номер едно в историята на Белгия, направи жест „2:0“ към италианските привърженици по трибуните. След това той вдигна пръст към устните си, призовавайки за тишина феновете на „адзурите“, които все още бяха на стадиона. Това провокира Донарума да се приближи и да потърси сметка на Лукаку, което наложи намесата на съдиите и съотборниците им, за да ги разделят.

İtalya-Belçika maçında Donnarumma ile Lukaku arasında yaşananlar. pic.twitter.com/5ys4ya16Lh — FutbolArena (@futbolarena) September 26, 2026

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