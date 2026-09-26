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Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним

  • 26 сеп 2026 | 00:45
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Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним

След загубата с 0:2 от Белгия селекционерът на Италия Роберто Манчини призна, че „червените дяволи“ са били по-добрият тим през първото полувреме, но подчерта, че през втората част „Скуадра адзура“ е можела да изравни преди да изостане с два гола.

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

Белгия играха по-добре през първото полувреме, докато през втората част поехме инициативата и можехме да изравним. Вместо това допуснахме втори гол при контраатака след наша грешка. Такъв е футболът. Първото полувреме беше под очакванията, като Белгия играха по-добре, но не и през втората част. Тимът се справи доста добре до второто попадение, като имахме четири-пет възможности да изравним. Ние ги притиснахме, но белгийците са силен отбор. Когато губим, никой не е щастлив, така че е нормално феновете да ни освиркват“, коментира Манчини пред Rai Uno след мача от Лигата на нациите.

След това той говори и пред „Скай Спорт“. „Играхме срещу един отличен тим. Те ни създадоха проблеми през първото полувреме, но през втората част, по-точно през първите ѝ 25 минути, ние играхме доста добре. Щом допуснахме втория гол, мачът свърши. Сега просто трябва да се захванем за работа. Очакват ни още трудни двубои като днешния. Няма да допуснем една загуба да ни сломи. Мойс Кийн? Той игра много добре и имаше няколко възможности да направи резултата 1:1“, добави италианският специалист след повторния си дебют начело на „адзурите“.

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Снимки: Gettyimages

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