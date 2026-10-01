Реал Мадрид срещу българските отбори: история на големи битки и незабравими победи

Реал Мадрид е един от най-великите и най-титулувани клубове в историята на европейския баскетбол. Кралския клуб има 11 европейски титли и през десетилетията се е превърнал в неизменна част от историята на континенталния баскетбол. В четвъртък мадридчани ще гостуват за важен мач от Евролигата в "Арена София", където ще се изправят срещу домакинстващия у нас за втора поредна година в турнира тим на Апоел Тел Авив.

Зад впечатляващата статистика обаче стоят и мачове, в които български отбори успяват да се противопоставят на испанския гранд. В официалните срещи между Реал Мадрид и български клубове балансът е 6 победи за мадридчани срещу 4 за представителите на България.

Историята започва през 1967 г. и преминава през някои от най-силните поколения на българския баскетбол — от Локомотив и Академик София до Плама Плевен и Лукойл Академик.

Локомотив София — първата голяма изненада

Първите официални срещи между Реал Мадрид и български отбор датират от януари 1967 г. Двата тима се изправят един срещу друг в четвъртфиналната групова фаза на Купата на европейските шампиони — най-престижния клубен турнир на континента по това време.

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На 14 януари Реал приема Локомотив София в Мадрид и печели убедително с 85:52. Само три дни по-късно обаче идва отговорът на „железничарите“. На 17 януари Локомотив постига впечатляваща победа със 106:96 в София и записва един от най-значимите успехи на български клуб срещу европейски гранд.

Сред отличилите се за столичани са дългогодишният национал Георги Кънчев, Емануил Гяуров и Христо Донев.

Академик София — битките с мадридския гранд

Само две години по-късно Реал Мадрид се изправя срещу другия голям столичен клуб — Академик София.

Първият двубой се играе в София пред около 3000 зрители. Въпреки че срещата е излъчвана на живо по българската телевизия, залата е изпълнена, а интересът към гостуването на мадридския гранд е огромен.

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Реал печели с 100:95. В състава на испанците са някои от големите имена на европейския баскетбол от епохата — сред тях Клифорд Луйк и Емилиано Родригес, както и Уейн Брабендер.

6 март 1969 г. — Реал Мадрид 92:80 Академик София

В реванша Реал отново излиза победител, този път с 92:80, след 50:42 на почивката. Така мадридчани печелят двата мача с общ резултат 192:175. Реал завършва групата непобеден с три победи от три срещи, докато Академик остава без успех. Но само година по-късно историята се променя.

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През следващия сезон 1969/70 двата отбора се срещат отново, а този път сблъсъкът се превръща в една от най-впечатляващите истории в българския баскетбол. На 19 февруари 1970 г. Реал Мадрид печели у дома с 97:83 пред около 5000 зрители. На пръв поглед всичко изглежда решено. Но в София Академик прави невъзможното. Българският тим разгромява Реал Мадрид със 101:86 и обръща общия резултат в своя полза — 184:183.

Героят на вечерта е Атанас Голомеев. Една от най-големите звезди в историята на българския баскетбол отбелязва невероятните 38 точки и повежда Академик към победа, която остава като едно от най-паметните представяния на български клуб срещу европейския гранд. Само една точка разделя двата отбора след 80 минути баскетбол.

На 18 февруари 1971 г., в мач от турнира за Купата на европейските шампиони, Академик София приема "Кралския клуб”.

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Академик печели с 73:66 голямата фигура отново е Атанас Голомеев. Българинът завършва с 20 точки и за пореден път се превръща в сериозен проблем за мадридската защита. Само седмица по-рано Голомеев е нанизал 33 точки при поражението на Академик със 79:100 в Мадрид. Така двата мача срещу испанския колос се превръщат в поредното доказателство за класата на българската легенда.

Плама Плевен — европейският шампион пада в „Балканстрой“

Следващият сблъсък идва повече от две десетилетия по-късно.

През 1996 г. Реал Мадрид се изправя срещу Плама Плевен в турнира за Купата на Европа на ФИБА. Трябва да се отбележи, че през 1995-а "лос бланкос" печелят европейската клубна титла.

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Първият мач е в Мадрид и домакините печелят убедително със 111:72.

В Плевен обаче се случва нещо неочаквано. В препълнената зала „Балканстрой“ Плама записва една от най-големите международни победи в историята на българския клубен баскетбол — 93:84 срещу Реал Мадрид.

Това не е просто победа срещу един от най-разпознаваемите клубове в Европа. Срещу българския тим е отбор, воден от легендарния Желко Обрадович и разполагащ със звезди от ранга на Деян Бодирога.

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Плама обаче не се огъва. Селекцията на Дарин Великов, изградена изцяло от български баскетболисти, включва Георги Младенов, Цветан Антов, Валентин Вутев, Хрисимир Димитров, Васко Стоянов, Любомир Минчев, Петър Петров и Георги Кудрявцев.

Лукойл Академик — още един голям обрат

Последните официални срещи между Реал Мадрид и български клуб са през сезон 2003/04 в Купата на УЛЕБ.

Този път съперник на мадридчани е Лукойл Академик.

Първият мач в София се превръща в истински спектакъл. На 2 декември 2003 г. зала „Универсиада“ е препълнена, а българският шампион успява да заличи изоставане от цели 21 точки срещу испанския гранд и 13 преди последния период. Феноменална заключителна четвърт, спечелена от Лукайл Академик с 27:12, позволява на родния тим да постигне изключителен обрат.

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Лукойл Академик стига до победа с 93:91.

В центъра на вниманието са двама гиганти под кошовете — Прийст Лодърдейл и Каспарс Камбала.

222-сантиметровият американец, който впоследствие взима български паспорт, завършва с 24 точки и 11 борби, докато латвийският център на Реал Мадрид нанизва впечатляващите 35 точки само за 31 минути.

В ответния двубой в Мадрид Реал успява да вземе реванш и печели с 82:71.

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