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Бешикташ с първа победа в Евролигата от 13 години насам

  • 30 сеп 2026 | 23:52
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Бешикташ с първа победа в Евролигата от 13 години насам

Турският Бешикташ записа първия си голям момент след завръщането си в Евролигата, побеждавайки Макаби Тел Авив като гост с 109:93 (27:19, 25:27, 26:17, 31:30) в двубой от втория кръг на турнира. Срещата, изиграна в Белград, отбеляза първа победа за клуба в най-престижната надпревара от 13 години насам.

Гостите от Истанбул изиграха изключително силна първа четвърт, която им даде самочувствие да поемат контрола над мача. Макаби успя да удържи натиска до края на първата част, но в третата четвърт последва нов удар от страна на турците, които в един момент вдигнаха разликата почти до 20 точки. До края срещата по-скоро се доиграваше, като Бешикташ не даде шанс на съперника да се върне в мача и подпечата победата си.

Ключовото оръжие за историческия успех на турския тим се оказа убийственият им мерник от далечна дистанция. Баскетболистите на Бешикташ буквално разцепиха противниковата защита по периметъра, като реализираха впечатляващите 17 тройки от 30 опита (близо 57% успеваемост).

Над всички за победителите бяха Антъни Браун (с 6 нанизани тройки) и Скоти Уилбекин, които отбелязаха по 20 точки за успеха. Изключително силно се включи и гардът Девън Дотсън, който добави още 17 пункта. За състава на Макаби най-добре се представи крилото Бонзи Колсън, завършил срещата със 17 точки в актива си

С този ценен триумф Бешикташ вече е с баланс от 1-1 победи и загуби от началото на кампанията и се изкачи на 7-ото място във временното класиране. За Макаби Тел Авив пък това бе второ поредно поражение в Евролигата, което оставя израелския гранд с баланс 0-2 на 18-а позиция до момента.

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