Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Евролига

Панатинайкос се разправи с Лион Вильорбан

  • 30 сеп 2026 | 23:21
  • 333
  • 0
Панатинайкос се разправи с Лион Вильорбан

Гръцкият Панатинайкос записа категорична победа срещу френския Лион Вильорбан със 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) в мач от втория кръг на Евролигата. Домакините наложиха волята си още от самото начало, като бързо натрупаха солидна преднина, която не изпуснаха до самия край, записвайки втори пореден успех от началото на кампанията в турнира.

Най-силното оръжие на ПАО тази вечер бе стрелбата за три точки. Гърците демонстрираха страхотен мерник, като вкараха близо 55% от далечните си опити. Всички 11 баскетболисти на домакините, които се появиха в игра, успяха да се разпишат в противниковия кош.

Над всички за Панатинайкос бе френският гард Силвен Франсиско, който наниза 19 точки. Силно се включи и Лефтерис Мандзукас, завършил с 16 пункта. За гостите от Лион най-сериозна съпротива оказа американското крило Нейт Сестина, който отбеляза 14 точки.

След този успех Панатинайкос има пълен актив от 2-0 победи и оглави временното класиране в Евролигата. За Лион пък това бе първо поражение и с 1 победа и 1 загуба тимът е на 12-ото място до момента.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Евролига

Итудис преди сблъсъка с Реал Мадрид: Спечелиха Суперкупата, играят добре и са в пълен състав

Итудис преди сблъсъка с Реал Мадрид: Спечелиха Суперкупата, играят добре и са в пълен състав

  • 30 сеп 2026 | 19:31
  • 2620
  • 0
Тай Одиасе: Ако следваме нашия план, имаме добри шансове срещу Реал Мадрид

Тай Одиасе: Ако следваме нашия план, имаме добри шансове срещу Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 19:02
  • 1335
  • 0
Иш Уейнрайт: Срещу Реал Мадрид очаквам първи да нанесем удар

Иш Уейнрайт: Срещу Реал Мадрид очаквам първи да нанесем удар

  • 30 сеп 2026 | 18:53
  • 1360
  • 0
Звездите на Апоел кацнаха в София и веднага се отправиха към залата

Звездите на Апоел кацнаха в София и веднага се отправиха към залата

  • 30 сеп 2026 | 18:04
  • 4114
  • 3
Дражен Петрович, Сабонис, Лука Дончич... най-добрите играчи в историята на Реал Мадрид

Дражен Петрович, Сабонис, Лука Дончич... най-добрите играчи в историята на Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 15:49
  • 3424
  • 0
Пуснаха промоция на билетите за Апоел - Реал Мадрид

Пуснаха промоция на билетите за Апоел - Реал Мадрид

  • 30 сеп 2026 | 14:20
  • 1624
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

Край на надеждите! България U21 загуби ключовия сблъсък с Чехия

  • 30 сеп 2026 | 20:05
  • 35539
  • 165
Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

Арестуваха в София заподозрян за убийството на Илиян Филипов

  • 30 сеп 2026 | 19:33
  • 45032
  • 19
Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

Това е краят: Кристиано приключи окончателно с националния отбор на Португалия

  • 1 окт 2026 | 00:14
  • 2168
  • 7
Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

Балкан дебютира в ЕвроКъп със загуба в Германия

  • 30 сеп 2026 | 21:56
  • 7540
  • 15
Официално! Атанас Рибарски пое националите

Официално! Атанас Рибарски пое националите

  • 30 сеп 2026 | 14:14
  • 20308
  • 87
Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

Шок! Убиха собственика на Ботев (Пловдив)

  • 30 сеп 2026 | 07:09
  • 114551
  • 282