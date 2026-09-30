Панатинайкос се разправи с Лион Вильорбан

Гръцкият Панатинайкос записа категорична победа срещу френския Лион Вильорбан със 102:79 (25:13, 31:21, 24:22, 22:23) в мач от втория кръг на Евролигата. Домакините наложиха волята си още от самото начало, като бързо натрупаха солидна преднина, която не изпуснаха до самия край, записвайки втори пореден успех от началото на кампанията в турнира.

Най-силното оръжие на ПАО тази вечер бе стрелбата за три точки. Гърците демонстрираха страхотен мерник, като вкараха близо 55% от далечните си опити. Всички 11 баскетболисти на домакините, които се появиха в игра, успяха да се разпишат в противниковия кош.

Над всички за Панатинайкос бе френският гард Силвен Франсиско, който наниза 19 точки. Силно се включи и Лефтерис Мандзукас, завършил с 16 пункта. За гостите от Лион най-сериозна съпротива оказа американското крило Нейт Сестина, който отбеляза 14 точки.

След този успех Панатинайкос има пълен актив от 2-0 победи и оглави временното класиране в Евролигата. За Лион пък това бе първо поражение и с 1 победа и 1 загуба тимът е на 12-ото място до момента.

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