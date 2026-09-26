Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Белгия

Щастливият Ван Бомел: Развалихме италианската прокоба

  • 26 сеп 2026 | 03:02
  • 111
  • 0
Щастливият Ван Бомел: Развалихме италианската прокоба

Новият селекционер на Белгия Марк ван Бомел заяви, че е много щастлив от дебюта си начело на "червените дяволи", след като отборът му победи Италия за първи път в официален мач от 1972 г. и оглави групата си в Лигата на нациите.

Нидерландецът не беше работил като треньор от две години, но се завърна с гръмка победа с 2:0 на „Олимпико“, благодарение на головете на Мика Годс и Доди Лукебакио.

„Щастлив и доволен съм на 100 процента, въпреки че, разбира се, винаги има какво да се подобрява“, заяви Ван Бомел на пресконференцията си.

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

„Започнахме работа в понеделник с хъс и интензивност, които видяхме и на терена днес. Работихме върху тази система 4-3-3 в продължение на три дни. Не беше върхово представяне, но контролирахме много добре първото полувреме.“

Италия ни пресираше по-добре след почивката и Сене Ламенс направи невероятно спасяване. Със смените си върнахме контрола над мача, а прекрасният гол на Лукебакио го реши, точно както направи на „Сан Сиро“ срещу Милан“, добави той.

„Не разполагаме само с 11 титуляри, всеки може да направи разликата. Някои играчи нямаха 90 минути в краката си. Годс се представи изключително, казах му винаги да се опитва да пробива и да създава нещо.“

Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним
Манчини: Белгия ни надиграха през първото полувреме, но през второто можехме да изравним

„Трудно е да се поддържа това темпо в продължение на 90 минути, особено на международно ниво, но се надяваме да го задържим възможно най-дълго“, коментира треньорът.

Леандро Тросар пропусна пътуването до Италия заради контузия в петата, а треньорът потвърди, че той ще отсъства и за следващия мач на Белгия срещу Франция в понеделник.

„Ще има ротации в състава, включително и за момчетата, които днес бяха на трибуните. Де Бройне? Когато имаш неговите качества, всичко става по-лесно. Той е един от най-добрите играчи в историята на белгийския футбол", заяви Ван Бомел.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

  • 25 сеп 2026 | 23:45
  • 13476
  • 34
Шевченко говори преди юбилея си за Милан, „Златната топка“ и футбола под бомбите

Шевченко говори преди юбилея си за Милан, „Златната топка“ и футбола под бомбите

  • 25 сеп 2026 | 22:48
  • 1346
  • 2
Армения вкара два гола на Латвия и започна с победа

Армения вкара два гола на Латвия и започна с победа

  • 25 сеп 2026 | 22:44
  • 530
  • 0
В Лигата на нациите отново беше интересно - ето какво се случи в днешните мачове

В Лигата на нациите отново беше интересно - ето какво се случи в днешните мачове

  • 25 сеп 2026 | 23:48
  • 23065
  • 13
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

  • 25 сеп 2026 | 23:39
  • 9755
  • 6
Фенербахче успя: УЕФА намали наказанието на Матео Гендузи

Фенербахче успя: УЕФА намали наказанието на Матео Гендузи

  • 25 сеп 2026 | 21:30
  • 1359
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

Исторически успех! България (U21) попари многомилионната селекция на Португалия

  • 25 сеп 2026 | 20:29
  • 60148
  • 273
Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

Той успя! Радослав Росенов е европейски шампион за мъже!

  • 25 сеп 2026 | 20:08
  • 28532
  • 30
Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

Чака се пълен стадион в синьо! Левски намали цените на билетите в Лига Европа

  • 25 сеп 2026 | 20:34
  • 29108
  • 43
Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

Ерата "Зидан" започна с мъчна победа срещу Турция и контузия на Мбапе

  • 25 сеп 2026 | 23:45
  • 13476
  • 34
Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

Белгия огорчи завръщането на Манчини начело на Италия

  • 25 сеп 2026 | 23:39
  • 9755
  • 6
Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

Франция пречупи Финландия и е на финал на ЕвроВолей 2026

  • 25 сеп 2026 | 23:52
  • 8610
  • 5