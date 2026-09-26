Щастливият Ван Бомел: Развалихме италианската прокоба

Новият селекционер на Белгия Марк ван Бомел заяви, че е много щастлив от дебюта си начело на "червените дяволи", след като отборът му победи Италия за първи път в официален мач от 1972 г. и оглави групата си в Лигата на нациите.

Нидерландецът не беше работил като треньор от две години, но се завърна с гръмка победа с 2:0 на „Олимпико“, благодарение на головете на Мика Годс и Доди Лукебакио.

„Щастлив и доволен съм на 100 процента, въпреки че, разбира се, винаги има какво да се подобрява“, заяви Ван Бомел на пресконференцията си.

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„Започнахме работа в понеделник с хъс и интензивност, които видяхме и на терена днес. Работихме върху тази система 4-3-3 в продължение на три дни. Не беше върхово представяне, но контролирахме много добре първото полувреме.“

„Италия ни пресираше по-добре след почивката и Сене Ламенс направи невероятно спасяване. Със смените си върнахме контрола над мача, а прекрасният гол на Лукебакио го реши, точно както направи на „Сан Сиро“ срещу Милан“, добави той.

„Не разполагаме само с 11 титуляри, всеки може да направи разликата. Някои играчи нямаха 90 минути в краката си. Годс се представи изключително, казах му винаги да се опитва да пробива и да създава нещо.“

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„Трудно е да се поддържа това темпо в продължение на 90 минути, особено на международно ниво, но се надяваме да го задържим възможно най-дълго“, коментира треньорът.

Леандро Тросар пропусна пътуването до Италия заради контузия в петата, а треньорът потвърди, че той ще отсъства и за следващия мач на Белгия срещу Франция в понеделник.

„Ще има ротации в състава, включително и за момчетата, които днес бяха на трибуните. Де Бройне? Когато имаш неговите качества, всичко става по-лесно. Той е един от най-добрите играчи в историята на белгийския футбол", заяви Ван Бомел.

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Снимки: Gettyimages