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Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

  • 26 сеп 2026 | 07:00
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Време е националният отбор на България да се завърне в битката за точки в Лигата на нациите. "Лъвовете" започват участието си в турнира с домакинство на Люксембург днес от 19:00 часа, а само няколко дни по-късно предстои и двубой с Естония.

В рамките на краткия международен прозорец България ще изиграе общо четири срещи, като след двете домакинства предстоят гостувания на Исландия и Люксембург.

България, напред към Лига "Б"!
България, напред към Лига "Б"!

Разбира се, екип на Sportal.bg излезе по улиците на столицата, за да потърси мнението на футболните фенове за предстоящите мачове на националния отбор и шансовете на "лъвовете" в турнира. Привържениците споделиха своите очаквания и прогнози за представянето на България в групата.

Какво казаха те, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg.

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