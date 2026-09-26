Вашето мнение: Как ще се представи България в Лигата на нациите?

Време е националният отбор на България да се завърне в битката за точки в Лигата на нациите. "Лъвовете" започват участието си в турнира с домакинство на Люксембург днес от 19:00 часа, а само няколко дни по-късно предстои и двубой с Естония.



В рамките на краткия международен прозорец България ще изиграе общо четири срещи, като след двете домакинства предстоят гостувания на Исландия и Люксембург.

България, напред към Лига "Б"!

Разбира се, екип на Sportal.bg излезе по улиците на столицата, за да потърси мнението на футболните фенове за предстоящите мачове на националния отбор и шансовете на "лъвовете" в турнира. Привържениците споделиха своите очаквания и прогнози за представянето на България в групата.



Какво казаха те, вижте във видеото, което ще откриете в социалните мрежи на Sportal.bg.

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