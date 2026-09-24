УЕФА прати нидерландец за първия мач на България

Съдията от Нидерландия Сандер ван дер Ейк ще ръководи съботната среща от група С/4 на турнира на УЕФА Лига на нациите България – Люксембург, съобщи УЕФА.

Помощници на 35-годишния Ван дер Ейк ще бъдат Ренс Блюминк и Рой де Нас, а четвърти съдия е Алекс Бос – всички от Нидерландия. Също техни сънародници ще се занимават със системата за видеоповторения (ВАР). Главен ВАР-съдия ще бъде Клей Руперти, а асистент ВАР-съдия Робин Хенсгенс.

За дежурен делегат е изпратена Конул Мехтиева от Азербайджан, а съдийски наблюдател ще бъде доскорошният шотландски топ-арбитър Уилям Калъм.

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