Автобусът на Локо (Пд) е в Самоков - ще го пребоядисват за "скиорите"

Клубният автобус на Локомотив (Пловдив) е в Самоков, разбра Sportal.bg. Очаква се возилото, върху което са поставени емблемата на пловдивския гранд и логото за 100-годишнината на "смърфовете", да започне да бъде използвано от отбора на Рилски спортист. За целта рейсът на "черно-белите" трябва да бъде пребоядисан в цветовете на "скиорите", които се състезават във Втора лига. Утре Рилецо приема Пирин (Благоевград) в мач от втория ешелон в родния футбол. Откарването на автобуса на Локомотив в Самоков е поредната индикация, че в най-скоро време ще бъде сложен край на ерата на Христо Крушарски на "Лаута".

Край на ерата "Крушарски" в Локомотив (Пд)! Босът обявява решението си тази седмица

Припомняме, че преди шампионатния двубой с ЦСКА фенове на пловдивския отбор затвориха входовете на стадиона, което забави влизането на футболистите на столичния тим с 20 минути. Впоследствие ултрасите барикадираха и касите, на които се продаваха билети за мача.

Крушарски трябва да обяви съвсем скоро решението си. Бизнесменът ще се раздели със "смърфовете" след две спечелени Sesame Купа на България (2019, 2020), една Суперкупа на България (2020), едно второ място в efbet Лига (2021) и по един загубен финал за Sesame Купа на България (2026) и Суперкупа на България (2019).

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