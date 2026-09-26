Ядосаният треньор на Португалия: Тази загуба ще ни е за урок

България победи с 2:1 Португалия в европейска квалификация за младежи до 21 години в група “В” по пътя към първенството догодина. Това беше първа загуба за “мореплавателите”, които до момента нямаха допуснат гол. Поражението е първо за селекционера Луиш Фрейре на поста изобщо и поради тази причина той беше много ядосан след края на срещата.

„Анализът е прост. Имахме много добро първо полувреме, напълно доминирахме. Имахме 6 или 7 голови положения. А също така и удари, които уцелиха гредата, вратарят спаси някои от тях. Така че, много добър атакуващ ход, срещу отбор, който вече беше доказал с Чехия, че не е лесно да се играе срещу тях у дома“, започна треньорът на Португалия.

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„Но истината е, че успяхме да имаме цялото това превъзходство и не вкарахме. Пропуснахме много положения през първото полувреме, мисля, че е честно да се каже, че заслужавахме да водим още на почивката“, продължи Фрейре.

„През второто полувреме се върнахме със същата енергия, със същото желание за гол, продължихме да създаваме положения и не позволихме много на България. В крайна сметка направихме резултата 1:0, което беше справедливо, а след това имахме още няколко положения. От 1:0 нататък България също пое повече рискове, играта стана по-отворена, по-физическа. Българите започнаха да търсят и повече контраатаки. Но можехме да вкараме няколко пъти, чрез Афонсо Морейра, Родриго Мора, Рафаел Нел. Тоа не се случи, не убихме интригата. Ако топката беше влязла, можехме да вкараме три, четири или пет гола“, посочи наставникът на “лузитаните”.

„Не вкарахме, не вкарвахме и в крайна сметка допуснахме гол, какъвто обикновено не допускаме. От корнер направиха резултата 1:1 и, разбира се, нямаха какво да губят, рискуваха. И ние се опитахме да спечелим, но станахме твърде небалансирани. Това трябва да ни послужи за урок. Особено след като поведохме с 1:0, трябваше да бъдем по-прецизни, давайки топката на този, който е по-добре позициониран“, обясни ядосаният наставник на тима от Иберийския полуостров.

Португалия, която днес пропусна да си гарантира предсрочно класиране на еврофиналите, може да го направи в следващия кръг като домакин на последния в групата Гибралтар на 30-и този месец.

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Снимки: Startphoto