Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. България
  3. Официално: Националният отбор отиде по друг канал

Официално: Националният отбор отиде по друг канал

  • 21 сеп 2026 | 11:53
  • 12942
  • 18
Официално: Националният отбор отиде по друг канал
Слушай на живо
Слушай на живо: България - Люксембург

Телевизионният канал MAX One, собственост на телекомуникационния оператор A1, ще излъчва срещите на мъжкия национален отбор по футбол до 2028 г. Това стана ясно, след като А1 придоби правата за излъчването на двубоите на "трикольорите" от започващия тази седмица турнир Лига на нациите, както и за квалификациите за Евро 2028 и избрани международни приятелски мачове. Новината беше съобщена на сайта на БФС.

Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата
Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата

Първият двубой на България в ефира на MAX One ще бъде домакинството на Люксембург тази събота, 26 септември, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Мачът от Лига на нациите е с начален час 19:00. Следващата среща на селекцията на Александър Димитров е на 29 септември от 21:45 ч. отново пред родна публика, като този път съперник ще бъде Естония. След това предстоят две гостувания – на Исландия в Рейкявик на 3 октомври от 19:00 ч. и на Люксембург на 6 октомври от 21:45 ч.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

Любо Пенев прие с поклон транспаранта във Варна

  • 21 сеп 2026 | 09:44
  • 1341
  • 0
Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

Клуб от efbet Лига държи Томаш под око

  • 21 сеп 2026 | 09:37
  • 6598
  • 5
Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

Лудогорец преговарял и със сръбски легенди

  • 21 сеп 2026 | 09:29
  • 4579
  • 0
Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 25126
  • 3
Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

Живко Бояджиев: Допускаме много грешки и ни наказват

  • 21 сеп 2026 | 07:47
  • 1001
  • 0
Димитър Трендафилов за победата над Устрем

Димитър Трендафилов за победата над Устрем

  • 21 сеп 2026 | 07:40
  • 1061
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

Четири мача от Втора лига преди антракта в клубния футбол

  • 21 сеп 2026 | 09:15
  • 25126
  • 3
Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

Григор: Част от мен напусна тениса с оттеглянето на Федерер и Надал

  • 21 сеп 2026 | 11:09
  • 2684
  • 7
Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

Станка Златева сезира прокуратурата за руски трансфер

  • 21 сеп 2026 | 09:04
  • 9352
  • 48
Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

Григор Димитров прогресира, Иван Иванов с ново рекордно класиране

  • 21 сеп 2026 | 09:31
  • 6476
  • 5
Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

Скандал в Италия! Ювентус се възмути от феновете си, които не почетоха Сандро Мацола

  • 21 сеп 2026 | 10:52
  • 4879
  • 4
В борбата избраха обединител

В борбата избраха обединител

  • 21 сеп 2026 | 11:55
  • 3912
  • 0