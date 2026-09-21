Официално: Националният отбор отиде по друг канал

Слушай на живо: България - Люксембург

Телевизионният канал MAX One, собственост на телекомуникационния оператор A1, ще излъчва срещите на мъжкия национален отбор по футбол до 2028 г. Това стана ясно, след като А1 придоби правата за излъчването на двубоите на "трикольорите" от започващия тази седмица турнир Лига на нациите, както и за квалификациите за Евро 2028 и избрани международни приятелски мачове. Новината беше съобщена на сайта на БФС.

Кирил Котев: Целта пред България е първо място в групата

Първият двубой на България в ефира на MAX One ще бъде домакинството на Люксембург тази събота, 26 септември, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. Мачът от Лига на нациите е с начален час 19:00. Следващата среща на селекцията на Александър Димитров е на 29 септември от 21:45 ч. отново пред родна публика, като този път съперник ще бъде Естония. След това предстоят две гостувания – на Исландия в Рейкявик на 3 октомври от 19:00 ч. и на Люксембург на 6 октомври от 21:45 ч.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google