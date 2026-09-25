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Джеф Щрасер: Анализирахме отбора на България

  • 25 сеп 2026 | 19:10
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Слушай на живо: България - Люксембург

Селекционерът на националния отбор по футбол на Люксембург Джеф Щрасер подходи с уважение към отбора на България преди предстоящия мач между двата тима от турнира на УЕФА - Лига на нациите.

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"Когато гледаме тази статистика – разбира се, че нашият приоритет ще е да я променим. Ако трябва да определя нашите опоненти в групата - мисля, че ранкингът показва, че сме равностойни. Утре играем с България – много интересен отбор. Имат футболисти, които играят в местното първенство и в чужбина. Мисля, че ще бъде важен мач и за двата тима, за да започнем турнира с добър резултат", заяви Щрасер.

"Анализирахме отбора на България. Имат качество в атака в лицето на Петков и Димитров. Груев е може би лидерът на този отбор. Утре ще разберем дали той ще може да играе. Знаем, какви качества има нашият опонент, но трябва да гледаме нашия отбор и нашата игра", допълни селекционерът на Люксембург. 

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Снимки: Imago

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