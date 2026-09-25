Джеф Щрасер: Анализирахме отбора на България

Слушай на живо: България - Люксембург

Селекционерът на националния отбор по футбол на Люксембург Джеф Щрасер подходи с уважение към отбора на България преди предстоящия мач между двата тима от турнира на УЕФА - Лига на нациите.

Димитров: Целта е поставена от президента - класиране за Лига "Б"

"Когато гледаме тази статистика – разбира се, че нашият приоритет ще е да я променим. Ако трябва да определя нашите опоненти в групата - мисля, че ранкингът показва, че сме равностойни. Утре играем с България – много интересен отбор. Имат футболисти, които играят в местното първенство и в чужбина. Мисля, че ще бъде важен мач и за двата тима, за да започнем турнира с добър резултат", заяви Щрасер.

"Анализирахме отбора на България. Имат качество в атака в лицето на Петков и Димитров. Груев е може би лидерът на този отбор. Утре ще разберем дали той ще може да играе. Знаем, какви качества има нашият опонент, но трябва да гледаме нашия отбор и нашата игра", допълни селекционерът на Люксембург.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago