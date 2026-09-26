Ще се възползва ли Ръсел от шанса да се върне в битката за титлата?

Джордж Ръсел заяви след надпреварата за Гран При на Испания, че вече не е част от битката за титлата във Формула 1 през 2026 година. Повод за този коментар на британеца стана изоставането му от 81 точки спрямо неговия съотборник и лидер в генералното класиране Андреа Кими Антонели.

Ръсел след победата на Антонели: Не участвам в битката за титлата

Днес обаче пред Ръсел се отваря шанс да навакса значително част от своето изоставане по време на надпреварата за Гран При на Азербайджан. От началото на състезателния уикенд в Баку британецът е много бърз и напълно очаквано спечели полпозишъна по време на вчерашната квалификация.

Джордж Ръсел разби конкуренцията в квалификацията в Баку, провал за Антонели

Неговата задача беше значително улеснена и от грешката, която Антонели допусна още в първата фаза на квалификацията край бреговете на Каспийско море. Тогава италианецът докосна стената от вътрешната страна на първия завой и счупи предното ляво окачване на колата си, което го извади от квалификацията и той ще стартира чак 16-ти.

Това ще даде шанс на Ръсел да стопи не малко точки от изоставането си спрямо Антонели, който ще трябва да си проправя път напред през колоната на доста коварното и опасно улично трасе в Баку. Да, преди няколко седмици италианецът спечели на „Монца“, след като стартира 19-ти, но тогава и късметът беше с него, а очакванията са днес напредъкът му да бъде по-труден.

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В същото време Ръсел ще има чиста писта пред себе си на старта, а до него на първата редица ще застане Шарл Леклер от Ферари. Монегаскът победи със само 0.001 секунда Оскар Пиастри в спора за втората позиция по време на квалификацията, като победителят в Баку от 2024 година ще потегли трети.

Исак Хаджар направи много силна квалификация при завръщането си във Формула 1 след контузията, която не му позволи да участва в последните три състезания и ще стартира четвърти пред Ландо Норис и Люис Хамилтън, които ще си поделят третия ред. Пиер Гасли и Макс Верстапен ще тръгнат от четвъртата редица, а топ 10 на старта ще допълнят Франко Колапинто и Оливър Беарман.

Първоначално девети трябваше да стартира Карлос Сайнц, но испанецът беше преместен с пет места назад заради игнориране на жълти флагове. Така с по една позиция напред се изкачиха Колапинто, Беарман, Лиам Лоусън, Алекс Албон и Естебан Окон.

CARLOS: Five-place grid drop for failure to slow for yellow flags



CHECO: Three-place grid drop for driving at a reduced speed on the racing line, impeding Piastri#F1 #AzerbaijanGP pic.twitter.com/ru6vWATPGn — Formula 1 (@F1) September 25, 2026

Състезанието за Гран При на Азербайджан, 15-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, започва в 14:00 часа българско време и ще може да бъде проследено на живо на Sportal.bg.

Програма на уикенда за Гран При на Азербайджан във Формула 1

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Снимки: Sportal.bg