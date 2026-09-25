България с последна тренировка преди двубоя с Люксембург

Слушай на живо: България - Люксембург
Националният отбор на България проведе своята последна тренировка на стадион "Христо Ботев" в Пловдив преди двубоя от Лигата на нациите срещу Люксембург.
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Мачът на "Колежа" е в събота от 19:00 часа. След него "лъвовете" ще имат още едно домакинство - Естония (29 септември), след което предстоят гостуванията на Исландия (3 октомври) и Люксембург (6 октомври).Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Владимир Иванов