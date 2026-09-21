Де ла Фуенте: Няма да спрем дотук, най-доброто предстои

Селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте заяви, че не възнамерява да се задоволява с постигнатото начело на тима.

Днес Кралската испанска футболна федерация официално обяви, че е удължила договора на специалиста до 2032 година.

„Все още трябва да се подобряваме, да продължаваме да се борим и да побеждаваме. Не можеш да свикнеш с победите. Конкуренцията е ключът към успеха. Няма да спрем дотук. Повярвайте ми, най-доброто тепърва предстои. Ще можем да се насладим на много моменти в бъдеще. Това е най-добрият подход“, заяви Де ла Фуенте.

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„Мисля за хората, които ме придружаваха по този път. Мисля за тези, които не са тук: за родителите ми, за брат ми. Те бяха много щастливи, но сега щяха да се радват още повече“, добави той.

„По време на Европейското първенство през 2024 г. измислихме термин, който много ни подхожда – „семейство“. Да се събираме заедно е повод за радост и гордост за нас. Повярвайте ми, когато целият отбор се събере на по питие преди вечеря, за да си поговорим – това е наистина трогателен и прекрасен момент. Зареждаме се с енергия, за да се справим с ежедневните си задължения. Това е важно за всички“, завърши селекционерът на Испания.

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Снимки: Gettyimages