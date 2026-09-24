Гордън: Англия трябва да спре да се опитва да копира Испания

Антъни Гордън смята, че контролът върху мачовете не е в „ДНК-то“ на англичаните, но „трите лъва“ могат да печелят големи турнири, ако спрат да се „опитват да копират Испания“. Крилото на Барселона говори от базата „Сейнт Джордж Парк“, където английският национален отбор се готви за мач срещу световния шампион Испания в събота – първата им среща след Световното първенство.

На Мондиала Англия загуби полуфинала с 1:2 от Аржентина, преди да победи Франция с 6:4 в мача за бронзовите медали. Завършването с победа донесе на Англия най-доброто класиране на световни финали от 1966 г. насам.

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Мнозина обаче разкритикуваха начина, по който Англия беше победена от Аржентина, след като селекционерът Томас Тухел смени голмайстора Гордън и премина към схема с петима защитници. Англичаните приеха играта дълбоко в своята половина и бяха подложени на натиск, като Енцо Фернандес изравни, преди Лаутаро Мартинес да отбележи победен гол в добавеното време.

Гордън заяви, че „никога не се е чувствал по-зле“, колкото след мача, и вярва, че „белегът“, оставен от поражението, може да накара отбора да възприеме различен подход на следващия турнир.

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„Белегът не е задължително да бъде нещо негативно, защото може да ни доведе до победа на следващите турнири“, каза Гордън. „Не можем да продължаваме да гледаме другите държави и да се опитваме да бъдем като тях, защото ние не сме те – ние сме англичани и имаме свои собствени силни страни, които те нямат. Може би е време да започнем да играем по начина, по който сме добри.“

През лятото Гордън премина в Барселона от Нюкасъл за 69,3 милиона паунда.

Той споделя, че опитът му в Ла Лига – играейки с и срещу някои от най-големите звезди на Испания – го е накарал да осъзнае колко различен е подходът на нацията към футбола.

Той не е убеден, че английските играчи могат да бъдат научени да играят повече като испанците с тяхната сложна игра, основана на владеене на топката.

„Говоря от гледна точка, в която чувствам, че се опитваме да копираме Испания“, каза Гордън. „Тъй като съм в Испания, знам, че имаме също толкова добри играчи, но те имат различни качества. Защо тогава се опитваме да направим тези играчи същите като испанските? Защото на испанските играчи им липсват нещата, които ние имаме, и обратното.“

Англия загуби два поредни финала на европейски първенства и беше победена от Франция и Аржентина на последните две световни първенства.

Тези резултати доведоха до постоянни въпроси дали отборът е достатъчно добър в контрола на топката срещу елитни съперници.

Испания спечели Световното първенство, побеждавайки Аржентина, и доминираше с 65% владеене на топката във финала, ограничавайки съперника, воден от Лионел Меси, до само два удара за 120 минути игра, нито един от които не беше точен.

Специфичният стил на Испания ще тества Англия отново този уикенд, а домакините на „Уембли“ ще търсят отговор – но може би не като копират своите опоненти.

„Това не е в английското ДНК“, каза Гордън. „Не съм сигурен, че това е нещо, което може да бъде научено, защото сега, играейки в Испания, мисля, че мога да говоря с информирано мнение за начина, по който те задържат топката. Той е различен. Дори гледам някои от решенията, които те взимат с топката понякога, и си мисля: „Не съм сигурен как видя това“. Така са устроени. Не знам дали е нещо, на което може би никога няма да можем да дадем име, но те определено са устроени по различен начин.“

Голът на Гордън в полуфинала увенча впечатляващия турнир за 25-годишния футболист и за кратко накара английските фенове да мечтаят за световна слава.

Крилото започна като титуляр в пет от мачовете на Англия и направи четири асистенции. Той беше сменен 17 минути след като изведе „трите лъва“ напред срещу Аржентина и казва, че е бил изненадан от смяната.

Той споделя, че след като отбележи гол, играе „на адреналин“ и „навлиза в недосегаем режим на увереност“.

„Това ме кара да се чувствам на върха на света, особено в онзи момент, на онази сцена. Чувствах се наистина добре“, каза той. „Но като крило, честно казано, излизам от повечето мачове. Това е нормално [за крилата]. Очевидно онази смяна беше различна, но в онзи момент вероятно да [бях изненадан], но като цяло като крило го очаквам в повечето случаи.“

Преди това Англия постигна трудна победа с 3:2 над Мексико на стадион „Ацтека“, където игра с 10 души повече от 35 минути след червения картон на Джаръл Куанса.

Според Гордън начинът, по който е била постигната на тази победа на осминафиналите, е бил фактор в мисленето на играчите, когато са се опитвали да затворят мача срещу Аржентина.

Крилото също така предположи, че отборът не е успял да пренесе на терена представянията, които е показвал на тренировки.

Ако го бяха направили, казва Гордън, те „щяха да доминират над всички“.

Той защити „по-сигурната и по-дефанзивна“ тактика на Тухел, която предизвика външни критики и разочарование в лагера на отбора.

„Не трябва да се опитваме да обвиняваме един човек, който очевидно дава най-доброто от себе си и се опитва да спечели купата за всички нас“, каза Гордън. „Като играчи, можехме да направим повече, за да поемем инициативата и да контролираме мача с Аржентина. Мисля, че ако го бяхме направили, мениджърът нямаше да вземе решението да използва петима в защита. За мен ние имахме по-добрия отбор, разполагахме с по-добрите играчи на терена в онзи полуфинал, а в последните 20 минути не показахме най-добрия си футбол. Това е нещо, на което мениджърът не може да повлияе отстрани, така че смятам, че като група всички заедно трябва да поемем отговорност.“

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Снимки: Gettyimages