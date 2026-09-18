Тухел обяви състава на Англия за сблъсъка с Испания, емблематични имена се завръщат

Мениджърът на Англия Томас Тухел обяви състава на “трите лъва” за предстоящите двубои в група А3 на Лигата на нациите. Островитяните ще се изправят срещу световния шампион Испания на 26-и септември, Чехия на 29-и септември, Хърватия на 3-и октомври и отново Чехия на 6-и октомври. Германският специалист прави няколко съществени промени в своя подход спрямо повиквателните за Световното първенство, когато бе силно критикуван заради небалансирания състав, който заведе в САЩ.

Here it is! 🤩



Thomas Tuchel's first #ThreeLions squad of the 2026-27 season 🦁 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — England (@England) September 18, 2026

Особено силно той бе обвиняван за отсъствието на Трент Александър-Арнолд, който се завръща в състава. Повиквателни получават още таланта на Евертън Джаред Брантуейд, както и Алекс Скот. Коби Мейно също бе обект на много спорове, след като бе част от отбора за Мондиал 2026, но не записа нито една игрова минута. Халфът отново е в състава, където се завръща и Коул Палмър.

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Тухел включи в отбора също Рио Нгумоха, Алекс Скот и Джарад Брантуейт за първите мачове след Световното първенство. Крило на Ливърпул Нгумоха, който впечатли при дебюта си срещу Нова Зеландия през юни, и Скот, който все още няма мач за националния отбор, са включени, след като бяха част от тренировъчната група във Флорида преди турнира.

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