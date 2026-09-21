Официално: Испания награди Де ла Фуенте с договор, какъвто никога не е имало

Извелият Испания до световната титла това лято селекционер Луис де ла Фуенте официално вече е с нов договор до 2032 година. Това обявиха от Кралската испанска футболна федерация, като са удължени контрактите и на асистентите на специалиста.

🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



🔗 https://t.co/8rHIwxji7n pic.twitter.com/1CBWzqMxZc — RFEF (@rfef) September 21, 2026

След задължителното одобрение от страна на Управителния съвет подновяването на договора, договорено още по време на Мондиала, получи зелена светлина. Крайният срок на новото споразумение съвпада с края на Европейското първенство прз 2032 г., което ще се проведе в Турция и Италия.

За първи път в историята на испанския национален отбор се сключва толкова дългосрочен договор със селекционер. Предстоят шест години, в които са включени три големи финални турнира: Евро 2028, Мондиал 2030 и Евро 2032. Освен това в този период ще се проведат и три издания на Лигата на нациите – през 2027, 2029 и 2031 г.

Заедно със значително увеличение на заплатата Де ла Фуенте получава признание за своя успешен път, през който донесе три трофея във витрината на националния отбор: от Лигата на нациите 2022/23, Европейското първенство 2024 и Световното първенство 2026. Единственият турнир, който не успя да спечели, беше Лигата на нациите през 2025 г., когато Испания загуби финала срещу Португалия след изпълнение на дузпи в Мюнхен.

Включително и неочаквания му дебютен мач – победата с 4:0 над Литва преди Евро 2020 (проведено през 2021 г.) – Де ла Фуенте вече има 50 двубоя начело на „Ла Фурия Роха“. Балансът му е впечатляващ: 38 победи, 10 равенства и само две загуби. Пораженията дойдоха срещу Шотландия (единственото в официален мач) и в приятелска среща с Колумбия на Олимпийския стадион в Лондон. Благодарение на това Испания се радва на най-дългата си серия от срещи без загуба в историята – както в общия брой срещи (38), така и в официалните (39).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google