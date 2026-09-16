Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
  1. Световно първенство
  2. Мексико
  3. Тухел разкри любопитно съжаление за участието на Англия на Мондиал 2026

Тухел разкри любопитно съжаление за участието на Англия на Мондиал 2026

  • 16 сеп 2026 | 18:01
  • 401
  • 0

Томас Тухел разкри любопитно съжаление от участието на Англия на Световното първенство през това лято. Германският специалист призна, че му се иска да е запазил част от тревата на легендарния стадион „Ацтека“ след драматичната победа с 3:2 над Мексико на осминафиналите.

Англия стигна до полуфиналите на турнира, където загуби с 1:2 от Аржентина. След отпадането Тухел и неговият отбор бяха подложени на критики за представянето си срещу световния шампион, но селекционерът продължава да оценява високо цялостното представяне на тима на Мондиала. „Това беше болезнено“, призна Тухел, говорейки за загубата от Аржентина.

Хари Кейн подкрепи Томас Тухел и не изключи участие на Мондиал 2030
Хари Кейн подкрепи Томас Тухел и не изключи участие на Мондиал 2030

Специалистът се върна и към успеха над Мексико, който определи като един от най-запомнящите се моменти от турнира. Англия поведе с два гола на Джуд Белингам, а Хари Кейн добави попадение от дузпа, докато мексиканците успяха да върнат интригата. Въпреки че „трите лъва“ останаха с човек по-малко, те удържаха победата и продължиха напред.

Тухел вече гледа към следващото предизвикателство с Англия. Тимът ще се завърне в игра през септември с мачове от Лигата на нациите, като първият сериозен тест ще бъде домакинството на Испания на „Уембли“ на 26 септември. След това предстоят гостуване на Чехия и двубои с Хърватия и отново Чехия.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Един от най-сериозните съперници на Левски в Лига Европа обмислял въобще да не участва в турнира

Един от най-сериозните съперници на Левски в Лига Европа обмислял въобще да не участва в турнира

  • 16 сеп 2026 | 16:22
  • 7928
  • 2
Мареска за гола на Холанд: Нелепо е да се говори само за това, още чакаме извинението за дербито преди три години

Мареска за гола на Холанд: Нелепо е да се говори само за това, още чакаме извинението за дербито преди три години

  • 16 сеп 2026 | 14:58
  • 4328
  • 4
Официално: Болоня уволни Тедеско и веднага назначи бившия треньор на Аталанта

Официално: Болоня уволни Тедеско и веднага назначи бившия треньор на Аталанта

  • 16 сеп 2026 | 13:45
  • 1918
  • 0
Мбапе, Винисиус и Конате се забъркаха в политическа полемика, не се включиха в послание за подкрепа на Сеута

Мбапе, Винисиус и Конате се забъркаха в политическа полемика, не се включиха в послание за подкрепа на Сеута

  • 16 сеп 2026 | 13:04
  • 6286
  • 16
Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

Клоп подготвя сериозно подмладяване в Германия, Ундав няма да попадне в първите му повиквателни

  • 16 сеп 2026 | 12:08
  • 4753
  • 5
Винисиус със самокритично послание след пропуските срещу Елче

Винисиус със самокритично послание след пропуските срещу Елче

  • 16 сеп 2026 | 11:33
  • 3444
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

11-те на Локо (Сф) и ЦСКА, Любо Пенев се завръща, куп промени при "червените"

  • 16 сеп 2026 | 17:56
  • 10989
  • 33
Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

Треньорът на Лудогорец с огромна заплата в Трабзон, президентът на турците я разкри

  • 16 сеп 2026 | 16:05
  • 23191
  • 54
България срещу Полша в голямата битка в София

България срещу Полша в голямата битка в София

  • 16 сеп 2026 | 18:01
  • 2979
  • 1
Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 32686
  • 45
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 35471
  • 33
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 28046
  • 75