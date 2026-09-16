Тухел разкри любопитно съжаление за участието на Англия на Мондиал 2026

Томас Тухел разкри любопитно съжаление от участието на Англия на Световното първенство през това лято. Германският специалист призна, че му се иска да е запазил част от тревата на легендарния стадион „Ацтека“ след драматичната победа с 3:2 над Мексико на осминафиналите.

Англия стигна до полуфиналите на турнира, където загуби с 1:2 от Аржентина. След отпадането Тухел и неговият отбор бяха подложени на критики за представянето си срещу световния шампион, но селекционерът продължава да оценява високо цялостното представяне на тима на Мондиала. „Това беше болезнено“, призна Тухел, говорейки за загубата от Аржентина.

Хари Кейн подкрепи Томас Тухел и не изключи участие на Мондиал 2030

Специалистът се върна и към успеха над Мексико, който определи като един от най-запомнящите се моменти от турнира. Англия поведе с два гола на Джуд Белингам, а Хари Кейн добави попадение от дузпа, докато мексиканците успяха да върнат интригата. Въпреки че „трите лъва“ останаха с човек по-малко, те удържаха победата и продължиха напред.

Тухел вече гледа към следващото предизвикателство с Англия. Тимът ще се завърне в игра през септември с мачове от Лигата на нациите, като първият сериозен тест ще бъде домакинството на Испания на „Уембли“ на 26 септември. След това предстоят гостуване на Чехия и двубои с Хърватия и отново Чехия.

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Снимки: Gettyimages