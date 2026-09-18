Тухел отсега обяви, че целта е Англия да спечели Евро 2028

Селекционерът на английския национален отбор по футбол Томас Тухел обясни, че му е било трудно да не даде нито една игрова минута на Коби Мейну на Световното първенство през лятото и сега се чувства задължен да се реваншира на халфа на Манчестър Юнайтед. 21-годишният полузащитник попадна в състава на "трите лъва" за предстоящите мачове от Лигата на нациите на УЕФА, но все още ще трябва да се бори за мястото си сред титулярите.

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"Очаквам той да е на терена и е мой дълг да му помогна. Вината беше моя. Той не направи нищо грешно на Световното първенство. Държа се подобаващо и на тренировките. Имаше много съревнование - Рийс Джеймс игра в халфовата линия, Елиът Андерсън беше страхотен за нас, а Деклан Райс е много специален играч. Доверихме се на тях повече, отколкото на Коби. За него беше трудно, но аз поемам вината", заяви Томас Тухел на пресконференцията, в която обяви състава си.

Селекционерът добави, че Мейну е щял да получи шанс за изява на Мондиала в мача за третото място срещу Франция, спечелен с 6:4 от англичаните, но контузията в последния момент го е спряла. "Той се контузи преди мача срещу Франция, така че не можехме да му дадем минути дори тогава, което ме нарани. Може би той е бил по-наранен от мен, но отговорността беше моя и сега отново е моя да го наградя за това", обясни Тухел.

Германският специалист постави нова цел пред тима си - да спечели Европейското първенство през 2028 година, на което Англия ще е един от домакините, заедно с Шотландия, Уелс и Република Ирландия. Попитан дали все още цели спечелване на Световното първенство, каквато беше целта преди турнира в Северна Америка, Тухел отговори: "В момента не, защото договорът му е до Европейското, така че сега целта е да завършим цикъла в Лигата на нациите, да опитаме да я спечелим, да стигнем до финалната четворка и да надградим върху това, което имаме. Чувствам, че това е ново начало. Надграждаме върху солидна и ценна основа и целта е да спечелим домашното Европейско."

Thomas Tuchel: “I feel that it’s not a new beginning. We build in a solid & very valuable foundations. The target is to win a home Euros” 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/9khO2JO3mQ — Simon Peach (@SimonPeach) September 18, 2026

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Снимки: Imago