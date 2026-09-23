Ламин Ямал: Стилът ми на игра е най-силният ми аргумент за „Златната топка“

В обширно интервю за френския вестник „Екип“, дадено в спортния комплекс „Жоан Гампер“, 19-годишният футболист на Барселона Ламин Ямал коментира шансовете си да спечели първата „Златна топка“ в своята стремглаво развиваща се кариера.

„Мисля, че в крайна сметка „Златната топка“ е наградата, която отличава най-добрия играч на годината, различния играч, този, когото е удоволствие да гледаш и заради когото си пускаш даден мач. Смятам, че това е онзи различен футболист. Няма нищо общо с броя на головете или нещо друго. Когато мисля за „Златната топка“, се сещам за Меси, за Роналдиньо – играчи като тях, които са различни и те карат да се усмихваш, докато ги гледаш“, сподели Ямал.

Запитан за собствените си аргументи да спечели приза, той посочи: „Мисля, че всеки, който гледа футбол, вече знае моите аргументи. Излизам на терена, наслаждавам се, играя добре, играя така, както искам. За щастие, успях да спечеля и много титли с Барса, а наскоро и най-важния трофей – Световната купа с националния отбор. Но преди всичко, вярвам, че моят стил на игра е най-силният ми аргумент и това, което ме прави различен.“

„В крайна сметка е много важно, че освен да си добър играч, най-добрият винаги кара отбора си да печели. Когато отборът ти побеждава, всички изпъкват повече, всички блестят повече. Слава Богу, с националния отбор печелим от години, с Барса също печелим и сме много щастливи. Искаме да продължим да побеждаваме, а в индивидуален план съм много доволен“, добави той.

Ямал: „Златната топка“ трябва да е за най-добрия, а не за този, който е спечелил ШЛ или е вкарал най-много голове

Относно тазгодишните кандидати, Ямал заяви: „Хубаво е, а и по-забавно, че има повече играчи, повече дебати и хората могат да имат различни мнения. В крайна сметка тази работа е на журналистите. Както моята работа е да играя добре на терена, така за тях това е трудна задача. Всички имаме много силни аргументи, всички сме страхотни играчи. Ще видим. Всички те са велики футболисти. Не ме изненадва, че са в дебата, всеки има своите доводи. Меси е споменаван, защото направи страхотно Световно първенство, например, а други имат различни аргументи. Трябва да се уважават всички мнения. Ако някой каже „Меси я заслужава“ или „Родри я заслужава“, това е напълно уважително, нали не казва глупости?“

„Когато се говори за толкова много велики играчи, накрая всеки анализира: „Е, този е по-добър от онзи, но може би другият е спечелил еди-коя си титла“. Предимството в моя случай е, че успях да спечеля Световната купа тази година и очевидно това ми дава плюс. Мисля, че е логично“, отбеляза младият талант.

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Той си припомни и последната гала на „Златната топка“ като „специална вечер“. „Няма много 18-годишни момчета, които отиват на церемонията с мисълта, че имат шанс да спечелят. Това беше втората ми церемония и да бъда там с възможност за победа срещу Усман (Дембеле) вече беше мечта за мен. Е, в крайна сметка „Ус“ спечели, но го приех добре. Той го заслужаваше, беше направил невероятен сезон, спечелвайки Шампионската лига, и аз се зарадвах за него. От своя страна получих трофея „Копа“ (за най-добър млад играч), който ми беше втори.“

Ямал подчерта, че не гледа на второто място като на провал: „Виждам го като постижение. Завърших втори на 18 години. Това ми помага и да се самоусъвършенствам. Аз съм играч, който винаги иска да печели, и това, че не си първи, ти помага да дадеш всичко от себе си през следващата година, за да го постигнеш. И така година след година. Никога не съм го изживявал като разочарование.“ Той разбира и триумфа на Дембеле: „И двамата играхме в Шампионската лига, стигнахме до полуфинал, а той я спечели... Опитът също има значение. Аз присъствах на церемонията едва от две години, беше трудно да спечеля толкова скоро. Но искам да подчертая, че Усман направи великолепен сезон.“

Той се определя „все още като хлапе“ и признава: „За мен е чест, че говорят за мен по този начин. Единственото, което се опитвам да правя, е да се наслаждавам на всеки мач, да радвам хората и да ги карам да се усмихват. Арогантен? Мисля, че хората, които казват това, дълбоко в себе си се забавляват с мен. В крайна сметка футболът е спорт, създаден за удоволствие. Когато има пресконференция, обичам да слушам тези, които говорят от сърце, които се изразяват искрено и ме карат да се смея. Не е толкова арогантност, колкото да казвам това, което мисля – винаги – и да го казвам естествено. Затова хората неизбежно грешат, като ми лепят този етикет. Просто се опитвам да бъда възможно най-естествен. Имам чувството, че хората не са свикнали някой да отговаря искрено. Може би има такива, които искат да чуват позитивни неща, да им се казва, че „всичко е наред“, докато аз винаги се опитвам да казвам истината.“

В едно по-лично откровение Ламин Ямал споделя: „Аз съм 19-годишно момче, което тренира, след това се прибира у дома при семейството и приятелката си и се опитва да води нормален живот. Старая се да излизам на разходка, когато мога и когато хората ми позволяват... Опитвам се да прекарвам време и с малкия си брат. Като всяко друго момче.“

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Относно представата, която създава, той отбелязва: „Всички си мислят, че когато имаш пари, правиш каквото си поискаш. Но когато си футболист, това не е възможно. Знаеш, че на следващия ден имаш тренировка или мачове и искаш тялото ти да е добре. Опитваш се да си почиваш, но най-вече се опитваш да живееш живота си. Защото най-ценното е да можеш да живееш живота си, както хората, които ме слушат или четат в момента. Да можеш да излезеш на по питие с приятели, със семейството. Това е нещото, което харесвам най-много.“

Ямал уверява, че вече не се влияе от някои неща, които чете или чува за себе си: „Когато бях по-млад, не го разбирах. Не разбирах защо повечето полемики или слухове, които се разпространяват за мен, са неверни. При мен винаги е било така. Мислех си: „Но аз не съм направил това, защо го казват?“. И осъзнах, че в крайна сметка това, което продава около мен – когато не правя нищо – е да се измислят неща, за да може да се говори по темата. Така че сега го приемам така: „Е, не знаех, че съм направил това, но както и да е, няма проблем.“ (Смее се). Винаги се уверявам, че майка ми е спокойна, че знае, че не съм го направил, че е лъжа. И ако е така, това не ме притеснява.“

Той обяснява как се бори с това да бъде обект на медийно внимание: „Отвъд това, мисля, че е важно да знаеш как да се изолираш. Това е фундаментално, независимо дали играеш зле, или се появяват слухове. В крайна сметка хубавото на футбола е, че на всеки двадесет и четири часа хората забравят какво се е случило предния ден и се фокусират върху настоящето. Затова винаги се опитвам да остана концентриран, да тренирам и да мисля за футбола.“

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Снимки: Gettyimages