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Решено: Хакими ще бъде съден за изнасилване

  • 24 сеп 2026 | 02:34
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Решено: Хакими ще бъде съден за изнасилване

Мароканският национал и капитан на ПСЖ, Ашраф Хакими, ще бъде съден за изнасилване – решение, потвърдено тази сряда от Върховния съд на Франция. Футболистът, който винаги е отричал обвинението, видя жалбата си отхвърлена от най-висшата съдебна инстанция в страната.

Според съдебен източник, цитиран от Агенция Франс-Прес (АФП), Касационният съд е отхвърлил жалбата на защитата на Хакими, като по този начин е потвърдил решението спортистът да бъде съден от наказателния съд в О дьо Сен, Парижки регион.

Това окончателно решение идва след дълъг съдебен процес. През юни миналата година Апелативният съд във Версай вече беше потвърдил изпращането на защитника на съд – решение, взето на първа инстанция през февруари. Именно срещу това решение защитата на играча обжалва, но без успех, пред Касационния съд.

Случаят датира от 2023 г., когато 24-годишна жена обвини капитана на националния отбор на Мароко в изнасилване в дома му в Булон-Биянкур, предградие на френската столица. От началото на разследването Хакими многократно е потвърждавал невинността си, твърдейки, че контактите с тъжителката са били взаимни и по взаимно съгласие.

Защитникът на ПСЖ, съотборник на португалците Нуно Мендеш, Жоао Невеш и Витиня, изрази съжаление, че известността му го е превърнала в мишена в този процес. Още през юни, след решението на Апелативния съд, Хакими заяви, че е „нетърпелив“ за съдебния процес, виждайки в него възможност най-накрая да се произнесе по случая.

Свързана от АФП, адвокатката на играча, Фани Колен, отказа да коментира последното решение. От друга страна, адвокатката на ищцата, Рейчъл-Флор Пардо, увери в изявление, че клиентката ѝ е решена да доведе процеса докрай, за да получи справедливост, след три години и половина съдебна битка. Бертран Перие, адвокат на гражданската страна, подчерта, че решението на Върховния съд потвърждава „солидността и строгостта“ на мотивите, приети от предходните инстанции.

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Снимки: Gettyimages

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