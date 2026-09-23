Звездите на ПСЖ отново обраха наградите в Португалия

Титлата европейски шампион, спечелена от ПСЖ за втори пореден сезон, постави парижкия клуб в центъра на наградите, връчени от Португалската футболна федерация на гала вечерта „Португал Футбол Глоубс“.

Както и през изданието от 2025 г., квартетът, съставен от Нуно Мендеш, Витиня, Жоао Невеш и Гонсало Рамош – последният трансфериран през лятото в Милан – получи наградата „Звезди на годината“ за повторното спечелване на Шампионската лига, освен френската титла. Тази година обаче четиримата играчи бяха придружени от Луиш Кампош на сцената.

Витиня беше говорител на играчите и подчерта „гордостта и честта“, като заяви, че „колективният успех и постижение“ им е позволило да получат отличието. Полузащитникът изрази и желанието си… да спечелят наградата отново.

Луиш Кампош, футболен съветник, отговарящ и за спортното ръководство на парижани, получи наградата „Световно влияние“ за приноса си към португалския футбол. По време на речта си, директорът похвали… познатите лица, които видя.

„Не можете да си представите колко щастлив бях, когато пристигнах и видях хора от моето поколение, които ми липсваха: Жозе Рашао, Аугусто Инасио, Жоао Алвеш, Професор Нека… Беше удоволствие да дойда тук и да видя тези колеги и тези дългогодишни приятели.“ Въпреки че отличието е момент на радост, Луиш Кампош подчерта „страданието“, без което „не е възможно да се победи“, като увери, че е предал същото послание на играчите предния ден след победата в класиката срещу Марсилия.

Новият национален селекционер, Жорже Жезуш, беше друг от наградените през вечерта. На галата, която се проведе във Футбол Арена, в Сидаде до Футбол, точно в деня, когато националният отбор се събра за първи път под ръководството на 72-годишния треньор.

Жезуш получи наградата „Престиж“ и излезе на сцената силно развълнуван, след видео с показания от трите му деца. Подтикнат от това, селекционерът подчерта значението на семейството като опора за кариерата на един треньор.

„През цялата си кариера винаги съм печелил. Спечелих много титли, както беше споменато тук. Имах и някои загуби, които също остават в кариерата и именно тогава нашите семейства ни подкрепят. С тях споделяме болката си при поражение“, каза той, преди да цитира децата си относно този нов етап в кариерата си.

„Това е пътешествие, което все още не е приключило и, както казват децата ми, идва черешката на тортата, която е нашият национален отбор“, завърши той.

Докато Жезуш пристига, вечерта беше белязана и от сбогуванията на трима европейски шампиони от 2016 г. – Руи Патрисио, Жозе Фонте и Адриен Силва, както и на шампиона Жоао Матош, капитан на футзалния отбор на Спортинг и на националния отбор, с който стана европейски и световен шампион, които прекратиха кариерите си тази година. Всички те получиха наградата „Кариера“ и произнесоха речи, силно развълнувани.

🔴🔵 🇵🇹 L'impact du PSG s'est fait sentir aux « Portugal Globes » :



🌟 Le quatuor composé de Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos a reçu le prix « Globo Estrelas. »



👥 Ils étaient accompagnés sur scène par Luís Campos, qui a reçu le prix « Globo Impacto Mundial »… pic.twitter.com/NbX7Kpyb6e — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) September 22, 2026

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