Делото срещу Хакими за изнасилване продължава, той реагира гневно в социалните мрежи

Следствената камара на Апелативния съд във Версай отхвърли жалбата на Ашраф Хакими срещу заповедта за съдебно преследване по обвинение в изнасилване. С това се потвърждава, че мароканският защитник на ПСЖ ще бъде изправен пред наказателния съд в департамента О дьо Сен.

🚨🎙️| Achraf Hakimi’s statement on X:



“Justice looked me in the eyes and said to me: "If you weren't famous, there never would have been a case."



“I chose to remain silent for years. I thought that staying dignified, being patient, and trusting the justice system would allow… pic.twitter.com/8fSav7kZsh — PSG Report (@PSG_Report) June 19, 2026

Обвинението датира от 2023 г., когато млада жена, с която футболистът се свързал през Instagram и поканил в дома си, подава жалба. Според нейните твърдения Ашраф Хакими я е докосвал по гърдите без съгласие, преди да я изнасили. „Той се държа като животно, не прояви никаква нежност, изглеждаше отчаян за секс“, заявява жената по време на изслушването си.

Процесът трябва да се проведе през следващите месеци, факт, от който адвокатът на Хакими, Фани Колен, изразява съжаление: „Не бяха взети предвид противоречията и лъжите на ищцата, укриването на информация от съдебните власти, възпрепятстването на истината и дори психологическите ѝ оценки, които потвърдиха нейната амбивалентност и липса на яснота относно фактите, за които подава сигнал“.

Футболистът, който в момента е на лагер с националния отбор на Мароко за Световното първенство, публикува съобщение в социалните си мрежи след обявяването на решението на съда. Въпреки че в Бостън е било след 3 часа сутринта, той написа:

„Правосъдието ме погледна в очите и ми каза: „Ако не беше известен, никога нямаше да има такъв случай“. Избрах да мълча с години. Мислех, че запазването на достойнство, търпението и доверието в правосъдието ще позволят да се вземат правилните решения“, започва разказа си Хакими в своя профил в Х.

Той продължава, като уверява, че очаква с нетърпение процеса, за да представи своята версия, въпреки че преди това е обжалвал решението за провеждането му. „Днес се разказва история, която не е моята, в ущърб на семейството ми, живота ми и най-вече на истината. Понякога имам чувството, че съм се превърнал в лесна мишена. Очаквам този процес от първия ден. А сега го очаквам с нетърпение. Най-сетне ще мога да говоря“, заявява мароканският защитник.

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Адвокатът на ищцата, Рашел-Флор Пардо, приветства решението на съда да изпрати играча на съд: „След повече от три години правни битки, след като беше оклеветена и очернена от защитата на Ашраф Хакими, това решение носи облекчение и надежда на моята клиентка. Облекчение, че е била чута от правосъдието и че има право на съдебен процес. Надежда, че този процес ще помогне на други жени и ще допринесе за разрушаването на крепостта от отричане и безнаказаност, която заобикаля сексуалното насилие, дори в света на мъжкия футбол“.

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