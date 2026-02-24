Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. Хакими ще бъде съден за изнасилване

Хакими ще бъде съден за изнасилване

  • 24 фев 2026 | 14:34
  • 871
  • 1

Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщават френските медии.

Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.

„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно основание за съдебен процес, дори и да го отричам, и всички доказателства сочат към неговата невярност. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве“, написа Хакими в профила си в X.

Прокуратурата в Нантер повдигна обвинения срещу Хакими през март 2023 година. Той е обвинен в изнасилване на 24-годишна жена, която е съобщила за случая в полицията през февруари същата година. През август 2025-а вестник "Льо Паризиен" съобщи, че футболистът може да бъде осъден до 15 години затвор.

Хакими винаги е отричал да е имало проникване, като признава единствено за взаимни прегръдки и целувки по взаимно съгласие. В обвинителния си акт прокурорът на Нантер заявява, че описаната от жената сцена е „в съответствие по развитие и продължителност със съобщенията, изпратени от жертвата до нейна приятелка“. Според разследващите, тя е споделяла преживяванията си почти в реално време със своя близка.

27-годишният Хакими играе за ПСЖ от лятото на 2021 гoдина. С отбора той спечели четири пъти титлата в Лига 1, три пъти Суперкупата и два пъти Купата на Франция, а също така Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА. Преди това Хакими игра за италианския клуб Интер, за германския Борусия (Дортмунд) и за испанския Реал Мадрид, като взе Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания. С Борусия защитникът завоюва Суперкупата на Германия и италианското първенство с Интер.

С националния отбор на Мароко той има бронзов медал на Олимпийските игри през 2024-а и сребърен медал на Купата на африканските нации през 2025-а.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

Отлагат мачовете в Аржентина заради обвинения във финансови измами срещу футболната асоциация

  • 24 фев 2026 | 09:35
  • 824
  • 0
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16622
  • 0
Барселона следи мексикански голмайстор

Барселона следи мексикански голмайстор

  • 24 фев 2026 | 07:34
  • 2600
  • 0
Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

Ливърпул готов да се раздели с Гакпо през лятото

  • 24 фев 2026 | 07:07
  • 5692
  • 9
Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

Чешки нападател е в полезрението на Атлетико Мадрид

  • 24 фев 2026 | 06:39
  • 3093
  • 0
"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

"Сблъсък" между Марсело и Роналдиньо в "Ел Класико" на легендите

  • 24 фев 2026 | 06:03
  • 5127
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

Трансферният прозорец в България затваря днес - бивши футболисти на Левски и ЦСКА 1948 си намериха отбори

  • 24 фев 2026 | 14:45
  • 31612
  • 65
Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

Шампионската лига обещава вълнуващи реванши

  • 24 фев 2026 | 07:55
  • 16622
  • 0
Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

Лудогорец и трансферно разочарование на "орлите" стигнаха до КАС, ето кога е делото

  • 24 фев 2026 | 14:32
  • 4133
  • 2
Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

Генчев: Това е отличен шанс да покажем потенциала си срещу Левски

  • 24 фев 2026 | 09:30
  • 18239
  • 30
Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

Филипов: Видях моя Ботев! Вили Вуцов да се научи да кара велосипед преди да коментира

  • 24 фев 2026 | 09:43
  • 12939
  • 46
Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

Има опасност България да не участва на ЕП по вдигане на тежести - щангите излизат на протест

  • 24 фев 2026 | 09:51
  • 8677
  • 13