Хакими ще бъде съден за изнасилване

Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщават френските медии.

Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.

Accusé d'avoir agressé sexuellement une jeune femme à son domicile en février 2023, Achraf Hakimi devra faire face à un procès. Le latéral du PSG, qui nie les faits, a été renvoyé devant la cour criminelle départementale pour viol.

➡️ https://t.co/JFqZoLgc7e pic.twitter.com/MIQnvoJJal — L'Équipe (@lequipe) February 24, 2026

„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно основание за съдебен процес, дори и да го отричам, и всички доказателства сочат към неговата невярност. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве“, написа Хакими в профила си в X.

Прокуратурата в Нантер повдигна обвинения срещу Хакими през март 2023 година. Той е обвинен в изнасилване на 24-годишна жена, която е съобщила за случая в полицията през февруари същата година. През август 2025-а вестник "Льо Паризиен" съобщи, че футболистът може да бъде осъден до 15 години затвор.

Hakimi will be tried by the Criminal Court for r*pe. Hakimi claims he only kissed the young woman. The victim, on the other hand, says he r*ped her.



The alleged victim has REFUSED all medical examinations, DNA tests, the checking of her phone, and to give names of witnesses. pic.twitter.com/cAiWpX8ze2 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) February 24, 2026

Хакими винаги е отричал да е имало проникване, като признава единствено за взаимни прегръдки и целувки по взаимно съгласие. В обвинителния си акт прокурорът на Нантер заявява, че описаната от жената сцена е „в съответствие по развитие и продължителност със съобщенията, изпратени от жертвата до нейна приятелка“. Според разследващите, тя е споделяла преживяванията си почти в реално време със своя близка.

27-годишният Хакими играе за ПСЖ от лятото на 2021 гoдина. С отбора той спечели четири пъти титлата в Лига 1, три пъти Суперкупата и два пъти Купата на Франция, а също така Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА. Преди това Хакими игра за италианския клуб Интер, за германския Борусия (Дортмунд) и за испанския Реал Мадрид, като взе Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания. С Борусия защитникът завоюва Суперкупата на Германия и италианското първенство с Интер.

Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate… — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) February 24, 2026

С националния отбор на Мароко той има бронзов медал на Олимпийските игри през 2024-а и сребърен медал на Купата на африканските нации през 2025-а.

Снимки: Imago