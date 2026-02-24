Мароканският футболист Ашраф Хакими ще бъде съден за изнасилване, съобщават френските медии.
Защитникът, който играе за Пари Сен Жермен и за националния отбор на Мароко, отрече обвиненията в публикация в социалните мрежи.
„Днес обвинението в изнасилване е достатъчно основание за съдебен процес, дори и да го отричам, и всички доказателства сочат към неговата невярност. Това е несправедливо както към невинните, така и към истинските жертви. Спокойно очаквам този процес, който ще позволи истината да излезе наяве“, написа Хакими в профила си в X.
Прокуратурата в Нантер повдигна обвинения срещу Хакими през март 2023 година. Той е обвинен в изнасилване на 24-годишна жена, която е съобщила за случая в полицията през февруари същата година. През август 2025-а вестник "Льо Паризиен" съобщи, че футболистът може да бъде осъден до 15 години затвор.
Хакими винаги е отричал да е имало проникване, като признава единствено за взаимни прегръдки и целувки по взаимно съгласие. В обвинителния си акт прокурорът на Нантер заявява, че описаната от жената сцена е „в съответствие по развитие и продължителност със съобщенията, изпратени от жертвата до нейна приятелка“. Според разследващите, тя е споделяла преживяванията си почти в реално време със своя близка.
27-годишният Хакими играе за ПСЖ от лятото на 2021 гoдина. С отбора той спечели четири пъти титлата в Лига 1, три пъти Суперкупата и два пъти Купата на Франция, а също така Шампионската лига и Суперкупата на УЕФА. Преди това Хакими игра за италианския клуб Интер, за германския Борусия (Дортмунд) и за испанския Реал Мадрид, като взе Шампионската лига, Световното клубно първенство, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания. С Борусия защитникът завоюва Суперкупата на Германия и италианското първенство с Интер.
С националния отбор на Мароко той има бронзов медал на Олимпийските игри през 2024-а и сребърен медал на Купата на африканските нации през 2025-а.
Снимки: Imago