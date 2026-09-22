ПСЖ потвърди травмата на Заир-Емери

Халфът на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери е получил контузия в бедрото по време на дербито срещу Марсилия. От клуба излязоха с официално съобщение относно състоянието на 20-годишния полузащитник след неделния двубой. Установено е, че той има леко разтежение на лявото бедро.

През настоящата седмица футболистът ще остане под наблюдението на медицинския щаб на парижани и ще премине през необходимите лечебни процедури. Към момента от ПСЖ не се ангажират с конкретни срокове за неговото завръщане към тренировъчния процес и официалните мачове.

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Warren Zaïre-Emery suffered an small injury on the left thigh vs Marseille last night and will remain in care this week, the club announces via medical report. 🇫🇷🤕 pic.twitter.com/tVDl1eshWW — PSG Report (@PSG_Report) September 21, 2026

Решението за евентуалното участие на Заир-Емери в предстоящите срещи ще бъде взето в зависимост от напредъка на възстановяването му. Лекарският екип ще прави оценка на състоянието на играча в течение на седмицата.

От началото на сезона Уарен Заир-Емери е изиграл 553 минути в седем мача за ПСЖ, като все още не е записал на сметката си гол или асистенция.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages