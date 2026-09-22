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ПСЖ потвърди травмата на Заир-Емери

  • 22 сеп 2026 | 03:49
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Халфът на Пари Сен Жермен Уарен Заир-Емери е получил контузия в бедрото по време на дербито срещу Марсилия. От клуба излязоха с официално съобщение относно състоянието на 20-годишния полузащитник след неделния двубой. Установено е, че той има леко разтежение на лявото бедро.

През настоящата седмица футболистът ще остане под наблюдението на медицинския щаб на парижани и ще премине през необходимите лечебни процедури. Към момента от ПСЖ не се ангажират с конкретни срокове за неговото завръщане към тренировъчния процес и официалните мачове.

Решението за евентуалното участие на Заир-Емери в предстоящите срещи ще бъде взето в зависимост от напредъка на възстановяването му. Лекарският екип ще прави оценка на състоянието на играча в течение на седмицата.

От началото на сезона Уарен Заир-Емери е изиграл 553 минути в седем мача за ПСЖ, като все още не е записал на сметката си гол или асистенция.

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Снимки: Gettyimages

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